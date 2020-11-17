الإمارات تصدر دليل الإجراءات الاحترازية للأنشطة والاحتفالات الوطنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت الإمارات، الثلاثاء، دليل الإجراءات الاحترازية والوقائية للأنشطة المختلفة والاحتفالات الوطنية في ظل جائحة "كوفيد- 19".

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي تعقدها حكومة الإمارات دورياً لعرض المستجدات والجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور سيف جمعة الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: "إننا نحتفي قريباً بمناسبتين وطنيتين غاليتين على قلوبنا جميعاً وهما يوم الشهيد واليوم الوطني الـ 49 للدولة كما نشارك العالم أيضاً احتفالاته برأس السنة الميلادية وميلاد السيد المسيح عليه السلام بنهاية العام الجاري".

وأضاف: "وفي هذا الصدد، نؤكد أهمية الالتزام بما يتضمنه دليل الإجراءات الاحترازية والوقائية للأنشطة المختلفة والاحتفالات الوطنية من إرشادات عامة وضوابط في مواجهة جائحة كوفيد- 19".





وأشار إلى أن الإرشادات العامة تشمل أنه يجب إقامة الحفلات الموسيقية بعد موافقة الجهات المختصة مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقاية "كما نؤكد على إلغاء الاحتفالات في مقر العمل والاقتصار على تعليق الأعلام وتركيب اللافتات ومنع التجمعات العشوائية أثناء مشاهدة العروض مثل الألعاب النارية".

وأوضح أن الدليل يتضمن مجموعة من الضوابط التي تندرج ضمن 5 محاور أساسية تشمل الصحة العامة، والتباعد الجسدي، واللوائح والسياسات، والتكنولوجيا الرقمية، والتعقيم والتنظيف.

1. الصحة العامة

ولفت إلى أنه في محور الصحة العامة يؤكد الدليل ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتوفير أجهزة الفحص الحراري عند مداخل المرافق العامة والالتزام بالنظافة الشخصية، وتدريب جميع العاملين في الأماكن الترفيهية على إرشادات الصحة والسلامة وتطبيق الإجراءات الوقائية عند استلام الأطعمة والمأكولات.

2. التباعد الجسدي

وأضاف: "يؤكد الدليل في محور التباعد الجسدي أهمية الحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص ومنع إقامة الحفلات والتجمعات الخاصة، وتوفير أماكن للعزل الصحي بالإضافة إلى توفير ملصقات الدخول والخروج في جميع المرافق".

3. اللوائح والسياسات

ويتضمن الدليل محور اللوائح والسياسات الذي يؤكد ضرورة التزام الجميع باللافتات الموجودة من أجل السلامة وعدم السماح بإقامة المسيرات.

كما يمنع تداول المأكولات وتوزيع الهدايا وعدم تبادل المستلزمات الشخصية الخاصة بالاحتفال مع تحديد موظف لمراقبة وتتبع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

4. التكنولوجيا الرقمية

وذكر أن محور التكنولوجيا الرقمية في الدليل يؤكد على تفعيل برامج الاحتفال عن بعد وتشجيع الحجز الإلكتروني للفعاليات المعتمدة، وتقييد ساعات المشاركة في الحدث لـ 3 إلى 4 ساعات فقط وتحديد أعداد المشاركين في حال وجود مسابقات "مثال: الزوارق وغيرها".

5. التنظيف والتعقيم

وأوضح أنه في محور التنظيف والتعقيم يؤكد الدليل أهمية التنظيف والتعقيم المستمر كل ساعة/ ساعتين/ 3 ساعات/ 4 ساعات/ لمرة واحدة يوميا لجميع المرافق العامة.

وأكد الدكتور سيف جمعة الظاهري أهمية الالتزام باتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي ترتبط بشكل مباشر بنجاح مرحلة التخطيط للتعافي من جائحة "كوفيد 19" التي بدأت مؤخرا.