كيف تزيد بيضة واحدة من مخاطر إصابتك بالسكري؟

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آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2020 6:24 مساءً
تناول بيضة يوميا يزيد من خطر الإصابة بالسكري
أظهرت دراسة جديدة وصادمة بأن تناول بيضة واحدة يوميا تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 60%.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن باحثين أسترالين توصلوا بعد دراسة عينة تضم 8545 من البالغين الصينيين إلى وجود ارتباط إيجابي بين زيادة استهلاك البيض وارتفاع مستوى السكر في الدم.
وقالت الصحيفة إن البيض طعام متعدد الاستخدامات ومغذ ويتم الترويج له في بريطانيا على أنه “طعام سريع صحي”، ولكن ثبت أنه اللغز الأساسي للباحثين المتخصصين في مرض السكري.
وكانت دراسات سابقة تشير إلى أن تناول البيض يمكن أن يمنع الإصابة بمرض السكري.
لكن البحث الجديد يشير إلى أن الاستهلاك المنتظم لبيضة في اليوم سواء كانت مسلوقة أو مقلية، تجعلك أكثر عرضة للحالة التي تحدث عندما يكون سكر الدم مرتفعا جدا.
ونقلت الصحيفة عن مؤلف الدراسة الدكتور مينج لي في جامعة جنوب أستراليا قوله: “النظام الغذائي عامل معروف بأنه يساهم في ظهور مرض السكري من النوع الثاني، لذلك فإن فهم مجموعة العوامل الغذائية التي قد تؤثر على الانتشار المتزايد للمرض أمر مهم”.
وأضاف: “في حين أن العلاقة بين تناول البيض ومرض السكري غالبا ما تكون محل جدال، إلا أن هذه الدراسة تهدف إلى تقييم استهلاك الأشخاص للبيض على المدى الطويل ومخاطر الإصابة بمرض السكري”.
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