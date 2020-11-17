شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: إصابات الأطفال بفيروس كورونا تخطت الحصبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أمريكى للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال نشرته شبكة CNN عن إصابة أكثر من مليون طفل دون سن 18 عامًا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء.

وأكد التقرير أنه حتى يوم 12 نوفمبر الجارى تم اختبار ما مجموعه 1039464 طفلًا إيجابيًا لـفيروس كورونا منذ ظهور الوباء في فترة الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر ، كان هناك 111946 حالة جديدة في الأطفال وأضافوا أن "الزيادة تتعقب الطفرات في الفيروس في المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

ونقلت الشبكة عن الدكتورة سالي غوزا ، رئيسة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال التي تمثل أطباء الأطفال قولها: "بصفتي طبيبة أطفال مارست الطب لأكثر من ثلاثة عقود ، أجد هذا الرقم مذهلاً ومأساويًا لم نشهد أي فيروس ينتشر في مجتمعاتنا بهذه الطريقة منذ أن كان لدينا لقاحات الحصبة وشلل الأطفال من قبل."

نظرًا لأن معظم الأطفال يعانون من أعراض قليلة أو معدومة، يُعتقد أن عدد الحالات عند الأطفال لا يتم الإبلاغ عنه على نطاق واسع.

ودعت غوزا إلى استراتيجية وطنية جديدة للسيطرة على الوباء والتي قالت إنها يجب أن تشمل تنفيذ إجراءات مثبتة للصحة العامة مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي.

وأضافت ان هذا الوباء يتسبب في خسائر فادحة في الأطفال والأسر والمجتمعات ، فضلاً عن الأطباء والفرق الطبية الأخرى في الخطوط الأمامية.

أظهرت الدراسات أن الأطفال من جميع الأعمار من المرجح أن يساهموا في انتشار فيروس كورونا ، وتشير الإحصاءات إلى أن الأطفال يشكلون عددًا كبيرًا من الحالات في الولايات المتحدة.

في حين أن الأمراض الشديدة والوفاة لا تزال نادرة ، حثت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وجمعية مستشفيات الأطفال السلطات الصحية على بذل المزيد من الجهد لجمع البيانات حول الآثار طويلة المدى على صحة الأطفال.