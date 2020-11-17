شكرا لقرائتكم خبر عن الفروق بين سلسة هواتف iPhone 12 وiPhone 11 وهاتف iPhone SE (مقارنة كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نستعرض هنا في هذا الموضوع مقارنة كاملة بين سلسة هواتف ايفون iPhone 12 الجديدة بالاضافة إلى الاصدار السابق من الايفون وهى سلسة هواتف ايفون iPhone 11 بجانب هاتف iPhone SE المقارنة ستكون من اغلب النواحي وفقا لجميع الامكانيات والاسعار لكل سلسة في صور وفقا لموقع New Atlas والتى توضح جميع الفروق بينهم حيث ان هذه الهواتف مازالت تباع بشكل رسمي على موقع ابل الرسمي ما عدا هاتفي iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max إلا ان الهاتفين متوفران للبيع خارج متجر ابل وبائعي التجزئة ويسهل شراؤهم. وستتم المقارنة بين جميع الهواتف ادناه : 1- ايفون iPhone 12 2- ايفون iPhone 12 Mini 3- ايفون iPhone 12 Pro 4- ايفون iPhone 12 Pro Max 5- ايفون iPhone 11 6- ايفون iPhone 11 Pro 7- ايفون iPhone 11 Pro Max 8- ايفون iPhone SE 2020 - المقارنة بين أبعاد الهواتف - المقارنة بين وزن كل هاتف - المقارنة بين الالوان المتاحة لكل هاتف - المقارنة بين مواد تصنيع كل هاتف المقارنة بين حجم الشاشة لكل هاتف - المقارنة بين دقة الشاشة لكل هاتف - المقارنة بين نوع الشاشة - المقارنة بين المعالج لكل هاتف - المقارنة بين الكاميرا الامامية لكل هاتف - المقارنة بين الكاميرا الاساسية أو الخلفية لكل هاتف - المقارنة بين امكانيات تصوير اوضاع الصور لكل هاتف - المقارنة بين امكانيات اوضاع تصوير الفيديو لكل هاتف - المقارنة بين السعات التخزينية المتاحة لكل هاتف - المقارنة بين الهواتف المتاح بها 5G - المقارنة بين الذاكرة العشوائية RAM لكل هاتف - المقارنة بين سعة البطارية لكل هاتف - المقارنة بين اسعار الهواتف وفقا للسعات التخزينية لكل هاتف الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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