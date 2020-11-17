شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للولادات المبكرة.. ما تحتاج الأم لمعرفته عندما يصل الطفل مبكرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم الاحتفال باليوم العالمي للولادات المبكرة في 17 نوفمبر من كل عام منذ عام 2009، وهى فرصة لزيادة الوعي بالولادة المبكرة وعواقبها، حيث تعتبر الولادة المبكرة مشكلة خطيرة، لأن الأطفال الذين يولدون في وقت مبكر قد يكونون أكثر حساسية وعرضة للأمراض من الأطفال الناضجين.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، تعد الهند من بين الدول العشر الأولى التي تساهم بنسبة 60٪ من الولادات المبكرة في العالم، ويمكن أن تكون مضاعفات الولادة المبكرة قاتلة وبالتالي تحتاج إلى عناية فورية، "مع الأنفلونزا الموسمية وكورونا ، أصبح الأمر مصدر قلق للآباء الذين يولد أطفالهم مبكرًا من الدورة المرغوبة للولادة وهم أطفال مبتسرين."

متى تعتبر الولادة مبكرة

وفقا لأطباء التوليد، يعتبر الأطفال حديثي الولادة إذا ولدوا قبل 37 أسبوعًا من الحمل، و هناك فئات فرعية للولادة المبكرة ، بناءً على عمر الحمل :

الخدج للغاية (الأطفال الذين يولدون في أقل من 28 أسبوعًا).

الخدج جدًا (من عمر 28 إلى 32 أسبوعًا).

من متوسط ​​إلى متأخر (من الولادة بين 32 إلى 37 أسبوعًا).

أشياء يجب معرفتها مباشرة بعد الولادة المبكرةالعناية ببشرة الطفل

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يوصى بالعناية بالبشرة على الفور بعد ولادة المولود الجديد ، "بغض النظر عن وزن الولادة لضمان الدفء والشروع المبكر في الرضاعة الطبيعية في غرفة الولادة."

الرضاعة الطبيعية

يحتاج الأطفال المبتسرون إلى رعاية وتغذية إضافية حتى يمكن لأعضائهم أن تنمو وتنمو بشكل طبيعي، ومن الضروري الاهتمام باحتياجاتهم الغذائية بالإضافة إلى أشياء أخرى، ويمكن أن تساعد وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU) جنبًا إلى جنب مع الرضاعة الطبيعية للطفل.

يظل لبن الأم والرضاعة الطبيعية الخيار المفضل للتغذية لجميع الرضع تقريبًا، حيث حليب الأم له أهمية خاصة للأطفال الخدج بسبب دوره في الحد من مخاطر التهاب الأمعاء والقولون الناخر ".

أشياء يجب على الأم معرفتها في حالة الولادة المبكرة

فيما يلي بعض النصائح الموصى بها من قبل الخبراء لرعاية الطفل المبتسر: