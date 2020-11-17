شكرا لقرائتكم خبر عن شركة فايزر تبدأ برنامج التسليم التجريبى للقاح كورونا فى 4 ولايات أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة فايزر "Pfizer " برنامج تسليم تجريبي للقاح فيروس كورونا التجريبي في 4 ولايات أمريكية. تسعى شركة الأدوية إلى معالجة تحديات التوزيع التي تواجه متطلبات التخزين شديد البرودة، وذلك وفقا لما ذكره موقع شركة فايزر.

ووفقا لما ذكره موقع فايزر، يتطلب لقاح فايزر الذي ثبت أنه فعال بنسبة تزيد عن 90% في الوقاية من فيروس كورونا شحنه وتخزينه في درجة حرارة تصل إلى -70 درجة مئوية (ناقص 94 درجة فهرنهايت)، وهو أقل بكثير من مستوى اللقاحات من 2-8 درجة مئوية (36-46 درجة فهرنهايت).

وقالت الشركة: نأمل أن تكون نتائج هذا البرنامج التجريبي لإيصال اللقاح بمثابة نموذج للولايات المتحدة الأخرى، مضيفة إن الدول والحكومات الدولية تستعد لتنفيذ برامج لقاح فعالة ضد فيروس كورونان وقد اختارت رود آيلاند، وتكساس، ونيو مكسيكو، وتينيسي للبرنامج بعد مراعاة الاختلافات في الحجم الكلي وتنوع السكان والبنية التحتية للتحصين والحاجة إلى الوصول إلى الأفراد في بيئات حضرية وريفية متنوعة.

تتوقع الشركة الحصول على بيانات أمان كافية عن لقاح فيروس كورونا من التجارب الجارية واسعة النطاق والأخيرة في الأسبوع الثالث من نوفمبر قبل الشروع في التقدم بطلب للحصول على ترخيص استخدام الطوارئ (EUA).

تمتلك شركة فايزرPfizer وشريكتها BioNTech صفقة بقيمة 1.95 مليار دولار لتزويد الولايات المتحدة بـ 100 مليون جرعة من اللقاح، الحكومة، التي لديها خيار الحصول على ما يصل إلى 500 مليون جرعة إضافية.

من جانبها قالت شركة مودنا Moderna المنافسة، إن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من فيروس كورونا بناءً على بيانات مؤقتة من تجربة في المرحلة الأخيرة، مما يعزز الآمال في أن اللقاحات ضد المرض قد تكون جاهزة للاستخدام قريبًا.

يستخدم لقاحا فايزر ومودرنا Pfizer وModerna تقنية جديدة تسمى RNA الصناعى لتنشيط جهاز المناعة ضد الفيروس.