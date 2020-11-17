7 زيوت طبيعية تخلصك من الشخير

الزيوت الأساسية عبارة عن سوائل زيتية عطرية يتم استخلاصها من أجزاء مختلفة من النباتات مثل الزهور والبراعم والبذور والأوراق والقشور، ويتم استخدام الزيوت الأساسية لعلاج العديد من الأمراض مثل تخفيف التوتر وزيادة الطاقة وتخفيف الصداع وتحسين المزاج، وتقليل القلق وعلاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما.

أشارت بعض الدراسات أيضًا إلى أن الزيوت الأساسية يمكن أن تساعد أيضًا في علاج الشخير، وهي مشكلة شائعة تؤثر على 30 في المائة على الأقل من البالغين و 50 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا .

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الزيوت الأساسية لتقليل الشخير

يمكن أن يؤدي الشخير إلى الأرق وتوقف التنفس أثناء النوم، ويستخدم الكثير من الناس الزيت العطري لعلاج الشخير وتحسين النوم.

أظهرت تجربة سريرية أولية نُشرت في Phytotherapy Research أن مزيجًا من الزيوت الأساسية يمكن أن يقلل بشكل فعال من الشخير لدى بعض الأشخاص.

1. زيت اللافندر الأساسي

ثبت أن استنشاق زيت اللافندر الأساسي يحسن نوعية النوم. أظهرت دراسة نشرت عام 2014 في مجلة الطب البديل والتكميلي؛ أن شم زيت اللافندر له تأثير إيجابي في تحسين اضطرابات النوم الخفيفة .

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2. زيت الزعتر العطري

يحتوي زيت الزعتر الأساسي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا. يمكن استخدام زيت الزعتر عند استخدامه بمفرده أو مع خليط من المركبات الطبيعية الأخرى المعززة للصحة للحد من الشخير.

3. زيت النعناع الأساسي

يحتوي زيت النعناع العطري على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والتبريد. يمكن أن يساعد استنشاق زيت النعناع العطري في تنظيف الجيوب الأنفية وتسهيل عملية التنفس.

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4. زيت الليمون العطري

يتم استخراج زيت الليمون الأساسي من قشور الليمون الطازج من خلال طريقة العصر على البارد. وجدت دراسة أجريت عام 2011 أن زيت الليمون الأساسي يمكن أن يساعد في علاج الشخير عند استخدامه.

5. زيت الشمر العطري

يتم استخراج زيت الشمر الأساسي عن طريق سحق بذور نبات الشمر من خلال عملية التقطير بالبخار. يحتوي زيت الشمر على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الأنف والحنجرة وتحسين تدفق الهواء عبر الممرات الأنفية.

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6. زيت الأوكالبتوس العطري

يمكن أن تساعد رائحة زيت الأوكالبتوس على تليين المخاط في الجهاز التنفسي، مما قد يساعد في تقليل الشخير.

7. زيت القرنفل الأساسي



يمكن أن يساعد استخدام زيت القرنفل الأساسي في تنظيف الجيوب الأنفية وتحسين تدفق الهواء عبر الممرات الأنفية.

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