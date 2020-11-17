"سامسونج" تعلن تصنيع لقاح "إيلي ليلي" لعلاج كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أدوية كورية جنوبية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع شركة أدوية أمريكية لتصنيع لقاح جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقالت شركة "سامسونج بيولوجيكس" (Samsung Biologics)، إنها وقعت اتفاقية طويلة الأجل مع شركة الأدوية الأمريكية "إيلي ليلي" (Eli Lilly and Company) لتصنيع أجسام مضادة لتحييد فيروس كورونا.



وبموجب الاتفاقية، ستوفر شركة "سامسونج بيولوجيكس" لشركة "إيلي ليلي" الأجسام المضادة التحييدية الخاضعة للبحث من أجل علاج مرضى "كوفيد- 19"، حسبما ذكرت صحيفة "ذا كوريا هيرالد" الكورية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) ترخيص الاستخدام الطارئ للعلاج التجريبي الذي يستخدم لعلاج حالات "كوفيد- 19"، الخفيفة والمتوسطة لدى البالغين والمرضى من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بعدوى الفيروس.

و"سامسونج بيولوجيكس"، هي شركة للمستحضرات الدوائية الحيوية (البيولوجية) تابعة لمجموعة "سامسونج جروب" (Samsung Group) الكورية الجنوبية، تأسست عام 2011، ثم طُرحت للاكتتاب العام بعد 5 سنوات.

وتملك الشركة 3 مصانع في مدينة إنتشون، يمكنها إنتاج 362 ألف لتر من البدائل الحيوية سنويًا، وهو أكبر حجم في العالم.

في أغسطس/آب، قالت الشركة إنها ستبني مصنعًا رابعًا في إنتشون؛ استجابة للطلب الصناعي المتزايد، تبلغ تكلفته 1.7 تريليون وون (1.4 مليار دولار) وقدرته 256 ألف لتر.

ومع اكتمال بناء المصنع الرابع، ستؤمن الشركة قدرة مفاعل حيوي مجتمعة تبلغ 620 ألف لتر، ما يجعلها أكبر منشأة للصناعات التحويلية؛ في موقع واحد في العالم.

وكان تحالف شركتي "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية أعلن الأسبوع الماضي أنّ لقاحه التجريبي المضادّ لكوفيد-19 والذي يستند إلى نفس التكنولوجيا أثبت فعالية بنسبة 90% في منع الإصابة بالفيروس الفتّاك.