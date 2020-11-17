بوتين: الهند والصين قد تبدآن إنتاج لقاح كورونا الروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن الهند والصين قد تبدآن في إنتاج لقاح كوفيد-19 الروسي (سبوتنيك-في).

وذكرت وكالة "تاس" للأنباء أن بوتين اقترح أيضا الإسراع بإقامة مركز أبحاث للقاحات للدول الأعضاء في مجموعة بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وحسب بيانات الوزارة، يتيح اللقاح الروسي إنشاء مناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" لمدة تصل إلى عامين.

اللقاح أُطلق عليه تسمية "سبوتنيك v" تيمّناً باسم القمر الصناعي السوفيتي "سبوتنيك"، وهو أول مركبة فضائية وضعت في المدار، و"في" تمثل أول حرف من كلمة لقاح في عدة لغات أجنبية.