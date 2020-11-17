شكرا لقرائتكم جديد قنصل بريطانيا الذي شغل الصين .. خارجية بكين تغرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد انتشار فيديو له ينقذ طالبة من نهر متدفّق، حصد عشرات ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي، تحول ستيفن إيليسون، القنصل العام البريطاني في مدينة تشونغتشينغ الصينية إلى بطل حقيقي.

ما دفع المتحدثة باسم الخارجية الصينية، إلى إعادة نشر لحظة سقوط الفتاة في النهر وسط تصاعد الصرخات لإنقاذها، واندفاع الدبلوماسي البريطاني الذي كان متواجدا في نفس المكان إلى القفز في المياه لمساعدتها وجرها إلى الشاطئ.

في حين قام أحدهم برمي "طوق نجاة" لمساعدة القنصل في مهمته بإنقاذ الفتاة ذات الـ 24 عاماً، التي على ما يبدو لا تتقن السباحة ليتم سحبها خارج النهر وتقديم الإسعافات الأولية لها.

وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الصينية Hua Chunying، على الفيديو موجهة شكرها للدبلوماسي البريطاني. وكتبت عبر صفحتها على "تويتر" اليوم الثلاثاء "شكرا لك أيها القنصل العام إليسون على شجاعتك وإنقاذ حياة الناس".

يشار إلى أن البعثة الدبلوماسية البريطانية في الصين كانت كتبت على تويتر أمس الاثنين "نحن جميعا فخورون جدا بقنصلنا العام في تشونغتشينغ".

وأعيد نشر وسم "قنصل بريطاني في تشونغتشينغ ينقذ طالبة سقطت في المياه" حوالي 40 مليون مرة على "ويبو" بحلول مساء أمس مع انتشار عبارات الإطراء والثناء على شجاعة إليسون.