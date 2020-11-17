قلق الأطفال حسب أعمارهم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 02:47 مساءً - كلما عرفت عن قلق الأطفال كلما تمكنت من مساعدة طفلك على مواجهة لحظات الخوف والتأقلم مع مشاعره. باستطاعتك تعليم طفلك كيف يكون قويا ويستعد للتعرف على مشاعره ومخاوفه، وأنت أيضا تعرفي على مخاوف طفلك حسب المرحلة العمرية التي يمر بها.

كوني خبيرة وباحثة في علم التربية والطفولة المبكرة، أقدم لك هذه المعلومات:

- مخاوف وقلق الطفل ما بين عمر 0 – 3 سنوات:

المولود لن يعلم إن تركت امه الغرفة ومتى ستعود لكن معرفته بالمكان الآمن يأتي من الرائحة لذا إن تغير مكانه سيبكي خوفا. القماط سيساعد المولود على الشعور بانه لا يزال في رحم امه. على العكس عندما يصل الطفل عمر السنة فهنا يبدأ بالتعرف على ما حوله وخوفه بالشعور بعدم الأمان عندما تغادر الأم الغرفة. أحيانا يكون الخوف غير مفهوم أو معروف ولكن عليك الانتباه ومراعاة المرحلة العمرية وطمأنة طفلك.

- ما بين عمر 3 – 5 سنوات:

مرحلة ما قبل المدرسة وهي تشمل الروضة والتمهيدي، يبدأ الطفل يدرك بان هنالك أمور مخيفة حوله في العالم الخارجي وكون خياله واسع في هذه المرحلة فسيتعرض لحالات متكررة من القلق والخوف. الخوف أحيانا من الحيوانات، الوجوه الغير المألوفة، الأماكن المظلمة لذا قد يخاف الطفل من النوم بمفرده.

- ما ين عمر 6 – 11 سنة:

الخوف من الفقدان يكون من اهم الأمور التي يخافها الطفل بهذه المرحلة، فقدانه لوالديه كان يضيع في الأماكن العامة، هذا وقد يخاف الطفل أيضا من النوم بمفرده في هذه المرحلة خوفا أيضا من الفقدان. خسارته للأصدقاء ورفضهم للعب معه. القلق سياتي أيضا من الدراسة ومن الفشل في الامتحانات، كل هذه الأمور تتعلق بالمحيط الخارجي للطفل.