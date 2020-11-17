أسهل طريقة للرضاعة الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 02:47 مساءً -

جدول المحتوى 1-وضعيات الرضاعة الطبيعية 2-قواعد عليك الالتزام بها 3-"10" طرق من أجل رضاعة طبيعية سهلة

الرضاعة الطبيعية قد تكون صعبة بعض الشيء، ولكنها أسهل من الانشغال بتحضير زجاجة الرضاعة الخارجية، وما يتبع من خطوات تنظيف وتعقيم وغيره، إضافة إلى أهمية الرضاعة الطبيعية صحياً ونفسياً لك ولطفلك؛ لما يحويه حليب الثدي من كميات متوازنة من المواد الغذائية المناسبة لطفلك الرضيع، لهذا ولأجل رضاعة طبيعية سهلة وآمنة توجهنا بالسؤال إلى طبيب أمراض النساء والتوليد الدكتور مصطفى الشامي بكلية الطب

وضعيات للرضاعة الطبيعية

1-وضعيات الرضاعة الطبيعية

تهيئة الطفل للرضاعة



إن حليب الثدي أسهل في الهضم من تركيبة الحليب التجاري، والأجسام المضادة في حليب الثدي تعزز الجهاز المناعي لطفلك الرضيع، كما تساعد الرضاعة الطبيعية في تقليل الوزن للأم بعد الولادة

أولاً: عليك بغسل يديك قبل إرضاع الطفل، تهيئة الطفل للرضاعة، وضع إبهام اليد على الجزء العلوي من الصدر، وباقي الأصابع عند أسفل الصدر

ثانياً: القيام بتقريب الطفل من الثدي حتى يفتح فمه، وضع الحلمة في فم الطفل؛ حتى يتمكّن من شُرب الحليب، مع التأكّد من أنّ الطفل يرضع بطريقة صحيحة

انتبهي إلى أنف الطفل

ثالثاً: تأكدي أن فكه يتحرّك، وانتبهي إلى أنف الطفل أثناء الرضاعة؛ فقد يلتصق بثديك ممّا يُسبّب له الاختناق، اضغطي على الثدي لمنح طفلك القُدرة على التنفُّس براحة

رابعاً: يجب أن يبقى ظهرك مسنوداً ومستوياً، ضعي طفلك على وسادة أو بين راحتيك، اجلسي على كرسي مريح، احتضني طفلك جيداً، استخدمي ذراعك اليسرى للثدي الأيسر، احرصي أن يكون رأس طفلك وجسمه في وضع مستقيم، وجهي فم طفلك للثدي، ادعمي وضع الثدي بيدك الأخرى

2-قواعد عليك الالتزام بها

أسندي رأس طفلك بإحدى يديك

القراءة عن الرضاعة الطبيعية، خاصة في أول مرة ترضعين فيها طفلك الرضيع من ثديك، ويُفضل أن يكون ذلك في أول ساعة بعد ولادته، واطلبي المساعدة

تعرفي على الكيفية المثلى لضبط أوضاع الطفل والتأكد من التقامه حلمة ثديك على نحو صحيح، وقد يقدم طبيبك النصائح الخاصة بالرضاعة الطبيعية

ابدئي بتوفير الراحة، واستندي على وسادات عند الضرورة، واحملي طفلك على ساعدك بالقرب من ثديك، وليس عن طريق ميلك نحوه لتقريب الثدي إلى طفلك

أسندي رأس طفلك بإحدى يديك، واستخدمي يدك الأخرى في دعم ثديك، قومي بتحريك حلمتك على الشفة السفلية لطفلك لتشجيعه على فتح فمه

اتركي اختيار وقت الرضاعة..لطفلك

وسوف يلتقط طفلك جزءًا من المنطقة الأكثر دكانة حول حلمتك (هالة الحلمة) في فمه، سوف تكون حلمتك داخل فم طفلك بدرجة كبيرة، ولسانه تحت ثديك

إذا كنت بحاجة إلى إبعاد الطفل عن ثديك، فأوقفي المص أولاً من خلال إدخال إصبعك داخل جانب فم الطفل

اتركي لطفلك حق اختيار وقت الرضاعة خاصة في الأسابيع القليلة الأولى، يرضع معظم حديثي الولادة رضاعة طبيعية كل ساعتين إلى ثلاث ساعات على مدار الساعة

راقبي العلامات الأولى التي تعبر عن جوعه، مثل التقلب والتململ وحركات المص وحركات الشفايف

يرضع من أول ثدي بالكامل

اتركي طفلك يرضع من أول ثدي بالكامل حتى تشعري بأن ثديك لين، لمدة من 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا، وضعي في اعتبارك أنه لا يوجد وقت محدد

حاولي أن تجعلي الطفل يتجشأ، ثم قدمي له الثدي الثاني، إذا كان طفلك ما زال جائعًا، فسوف يلتقم حلمة ثديك

إذا كان طفلك يرضع من ثدي واحد فقط باستمرار في الأسابيع القليلة الأولى، فأفرغي الحليب من الثدي الآخر لتخفيف ضغط الحليب عليك

ابتعدي عن استخدام اللهاية، بعض الرضع يشعرون بمنتهى السعادة عند مص شيء ما، احترسي فقد تؤثر على الرضاعة الطبيعية، حيث إن المص من الثدي مختلف

انتظري حتى تتم الرضاعة الطبيعية بنحو جيد ثم أعطي طفلك لهّاية، ويكون ذلك عادة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد الولادة

السوائل تساعد على ترطيب الجسم

بعد الرضاعة الطبيعية لطفلك ضعي في حسبانك أن المص من اللهّاية وقت القيلولة أو أثناء النوم قد يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ

اهتمي بحلمتيك، بعد كل رضعة، بأن تتركي الحليب يجف على نحو طبيعي على حلمتك، مما يُلطف من بشرة حلمتيك، وإذا كنتِ في عجلةٍ فجففي حلمتك برفق

وللحفاظ على طاقتك، التزمي بالقواعد الأساسية للطعام الصحي، مثل اختيار الكثير من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة، مع تناول أحد المكملات

يمكن أن يساعد الماء والعصير والحليب في المحافظة على ترطيب جسمك، ولا بأس أيضًا بتناول كميات معتدلة من الكافيين بوجهٍ عام

تناول العديد من الأدوية ليس آمناً أثناء الرضاعة الطبيعية، ومن الأفضل دائمًا الحصول على موافقة الطبيب أولاً

المساعدة الطبية عند الشعور بالألم

تذكري أنه كلما قمت بإرضاع طفلك طبيعياً، أنتج ثدياك المزيد من اللبن، وازداد شعورك بأن الرضاعة الطبيعية أمر طبيعي

اطلبي المساعدة من طبيب طفلك إذا احتجت إليها، خاصة إذا ما كانت كل رضعة مؤلمة أو كان طفلك لا يزداد وزنه

على الرغم من أن حلمتيك قد تكونان حساستين في أول عدة أسابيع فليس من المفترض أن تكون الرضاعة الطبيعية مؤلمة

3-"10"طرق من أجل رضاعة طبيعية سهلة

المرهم يساعد على تهدئة تشققات الحلمة

من أجل الحلمات المؤلمة والمشققة هناك بعض المستشفيات تزود المرضعات بمرهم؛ للمساعدة على تهدئة تشققات الحلمة والتي تسبب ألماً للمرضعة

بطانات الرضاعة هي إضافات دقيقة تضاف للصدرية وتستخدم بمثابة حاجز بين الثديين وملابسك لمنع تسرب قطرات الحليب

ابتعدي عن حمالات الصدر "المبطنة والمخصصة لدعم الصدر ورفعه"، وتلك التي تحتوي على قطع حديد، فهي خطرة؛ لأنها تسد أوردة الحليب

وسادة خاصة للإرضاع، وضع الطفل على وسادة، يمكن أن يقلل من أوجاع الحلمات والظهر؛ لأنه هكذا لا تكون الأم مضطرة أن تتكئ لجهة طفلها في كل مرة ترضع فيها

هناك إشارات عندما يكون الطفل جائعا

استخدمي غطاء، من النصائح الهامة للرضاعة الطبيعية، في حال كنت في مكان عام وترغبين بالإرضاع مادام طفلك لا زال جائعاً

استخدام شفاطة الحليب، وشراؤها في الأسابيع الأولى، في حال التدرب على تقنيات الإرضاع قبل الإرضاع الفعلي المباشر من الثدي لفم الرضيع

إن وضع مهد الطفل في غرفتك في الأشهر الأولى قد يسهل عملية القيام إليه في منتصف الليل لإرضاعه؛ الإشارات التي تسمعها الأم عندما يكون الطفل جائعاً تبدأ بصمت وتميل للتعاظم مع الوقت

اختاري المكان المريح للرضاعة

اهتمي بشرب الماء والسوائل الطبيعية، كما أوصى الكثيرون من العلماء، في كل مرة يتم الإرضاع فيها وبشكل عام خلال النهار، الكميات الموصى بها هي 11-12 كوباً من السوائل كل يوم

عليك اختيار مكان مريح للرضاعة الطبيعية، تشعرين فيه بأكبر قدر من الراحة للرضاعة، الأسرّة والأرائك لا تقدم دائماً دعماً جيداً للظهر؛ لذلك ننصحك بتجربة الكرسي المنجد

قد تبدو طريقة الرضاعة الطبيعية سهلة جداً، ولكنها ليست بالبساطة التي نحسبها، لذلك يمكن الاستفادة من خبرة الممرضات وكذلك الصديقات، ومن قبل الأمهات والخالات أو العمات والجارات