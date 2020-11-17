باحثون: التعرق علامة تدل على مرض خطير

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

يعتبر التعرق من دون سبب واضح، هو أكثر العلامات شيوعا، التي تنذر بمرض باركنسون.



وتشير صحيفة Express نقلا عن الجمعية الأمريكية لمرض باركنسون إلى أن أعراض المرض تتطور تدريجيا وتبدو بسيطة.

ويؤثر التعرق المفرط بصورة أساسية على النصف العلوي من الجسم ، فإذا اكتشف الشخص هذه العلامة لديه، عليه استشارة الطبيب الأخصائي. وفقا لروسيا اليوم.

ومرض باركنسون، هو مرض تنكسي، يتطور بصورة تدريجية ويتباطأ ويصيب الجهاز العصبي المركزي، وتتمثل مظاهره الرئيسية في اضطراب الحركة، مثل نقص حركة الجسم ، وتيبس العضلات ، ورعاش الراحة واضطراب الاتزان.