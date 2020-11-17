ولي عهد دبي يشيد بجاهزية الكفاءات الطبية في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن تكامل مقومات التميز للمنظومة الصحية يكفل للمجتمع سلامته.

وقال إن هذا التكامل يضمن الحفاظ على صحة أفراده، بتقديم كافة أشكال الحلول والتدخلات العلاجية لمختلف الأمراض والحالات الصحية سواء الطارئة أو المزمنة.

وأشاد بالكفاءة العالية للكادر الطبي الإماراتي الذي أظهر كفاءة رفيعة في مختلف التخصصات، بما في ذلك طب وجراحات الأطفال، بإنجازات نوعية تضاف يوما بعد يوم إلى سجل النجاحات الطبية البارزة على مستوى العالم بتوقيع إماراتي.



جاء ذلك خلال استقباله للفريق الطبي التابع لمستشفى لطيفة للنساء والولادة، والذي قام أخيرا بإجراء جراحة بالغة الدقة لعلاج تشوّهٍ في العمود الفقري لجنين إماراتي عمره لم يتجاوز ستة أشهر، وهو داخل رحم أمه، وهي الجراحة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية وتعد من الجراحات النادرة على مستوى العالم.

وشاهد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء فيلماً قصيراً حول الجراحة الناجحة واستمع لشرح حول هذه العملية الجراحية الفريدة من الدكتورة منى تهلك، استشاري النساء والولادة المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة، والدكتور محمد العلماء، استشاري جراحة المخ والأعصاب في مستشفى راشد، وهما الطبيبان الإماراتيان اللذان قادا الفريق الذي قدّم هذا الإنجاز الطبي الكبير وضم أكثر من 20 طبيباً إضافة إلى طاقم التمريض ضمن الجراحة التي استغرق إتمامها بنجاح حوالي ست ساعات كاملة.





وأعرب ولي عهد دبي عن عميق تقديره للمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الخدمات الطبية والصحية في دبي ودولة الإمارات على وجه العموم، من خلال منشآت طبية عالية الكفاءة مزودة بأحدث التجهيزات وتتبع أكثر البروتوكولات العلاجية فاعلية، فضلا عما تتمتع به المنظومة الصحية الإماراتية من كادر بشري متخصص على درجة عالية من المهنية ضمن مختلف التخصصات، الأمر الذي عزز مكانة دبي كقبلة للاستشفاء بما توفره من إمكانات طبية وعلاجية على درجة عالية من التميز.

وقال: "نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الجراحة النادرة التي منحت أسرة إماراتية أملاً جديداً في مولود معافى.. النجاح هو دائماً مصدر إلهام للآخرين.. وندعو الطبيبات والأطباء الشباب في دولة الإمارات للاقتداء بهذا النموذج المُلهِم.. والسعي لاكتساب الخبرات والمهارات التي تمكنهم من تحقيق انجازات واكتشافات تؤكد الريادة الإماراتية في كل مجالات الرعاية الصحية".





حافز للتميز

من جهته، أكد حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي أن الرعاية والدعم الكبيرين من قبل القيادة الرشيدة لجميع العاملين في القطاع الصحي حافز يحثهم على مواصلة العمل على اكتساب المزيد من الخبرات وصقل مهاراتهم المهنية وصولاً إلى أعلى مستويات التميز، في الوقت الذي لا يتأخر فيه الكادر الطبي والتمريضي في الدولة عن بذل أقصى جهدهم لضمان صحة وسعادة المجتمع بجميع أفراده من مواطنين ومقيمين وأيضا زوار، وهو ما تجلّى في المواقف البطولية الكبيرة التي أبداها أبطال خط الدفاع الأول من طواقم طبية وتمريضية في مواجهة جائحة كوفيد-19.



