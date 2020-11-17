هل يحميك فيتامين د من فيروس كورونا؟

هل يمكن أن يساعدك الحصول على مستوى صحي من فيتامين د في الدم على تجنب وحدة العناية المركزة والموت إذا أصبت بـ COVID-19 كورونا؟

تشير الأبحاث إلى أن "فيتامين أشعة الشمس" قد يلعب دورًا في مدى خطورة حالتك ويخلصك فيتامين د من مضاعفات COVID"، ويعد أكثر من 80٪ من 200 مريض في المستشفى مصابين بـ COVID-19 يعانون من نقص فيتامين د، كما يعد المرضى الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) مستويات أعلى من علامات الالتهاب في الدم.

اقرئي أيضا : أمل جديد لعلاج كورونا .. كل ما لا تعرفينه عن لقاح شركة فايزر

يقول الخبراء إن المستويات الصحية لفيتامين (د) في الدم قد تمنح ميزة البقاء على قيد الحياة من خلال مساعدة الأشخاص المصابين بـCOVID-19 على تجنب أعراضه المزعجة عندما يهاجم المرض الخلايا وأنسجة الجسم. في غضون ذلك، يقول بعض الناس إنه لا ضرر من تناول الفيتامين كإجراء احترازي.

كيف بدأ الباحثون النظر في فيتامين د؟ أكد العلماء أن حوالي 17٪ من المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين (د) سيصابون بعدوى حادة بـ COVID-19.

من بين الدراسات الحديثة التي وجدت صلة بين مستويات فيتامين (د) ومدى شدة COVID-19 قام باحثون من المملكة المتحدة بتقييم متوسط مستويات فيتامين (د)، وعدد حالات COVID-19 ، بالإضافة إلى معدلات الوفيات في 20 دولة أوروبية.

يقول قائد الدراسة بيتر كريستيان إيلي ، دكتوراه في الطب ، مدير البحوث والابتكار في مؤسسة Queen Elizabeth Hospital إن البلدان التي لديها متوسط مستويات منخفضة من فيتامين (د) في الدم لدى السكان لديها أعداد أعلى من الإصابة بكوفيد.

​

فقد وجدت أبحاث أخرى أن مكملات فيتامين (د) يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، ووجدوا أن مستوى فيتامين (د) كان الأدنى في أولئك الذين هم في حالة حرجة وأعلى عند المصابين بعدوى أكثر اعتدالًا.

الحفاظ على فيتامين د

للحفاظ على مستوى صحي من فيتامين (د) في الدم، يوصي معهد طب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة بتناول 400 وحدة دولية (IUs) من فيتامين (د) يوميًا، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 1 إلى 70 عامًا يأخذون 600 وحدة دولية. يجب أن يحصل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عامًا على 800 وحدة دولية يوميًا.

يوجد فيتامين د بشكل طبيعي في عدد قليل من الأطعمة، لكنه يضاف إلى أطعمة أخرى وهو متوفر أيضًا كمكمل غذائي. تحتوي ثلاث أونصات من السلمون المطبوخ على 570 وحدة دولية، بينما يحتوي كوب من الحليب المدعم بفيتامين د بنسبة 2٪ على 120 وحدة.

​