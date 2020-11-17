لا تجرؤ الكثيرات على اعادة تجربتي مع رجيم البصل للتنحيف السريع. فمذاق هذا النوع من الخضار ورائحته قد لا يشجعان على ذلك. لكنني عرفت العديد من المعلومات المهمة عنه والتي تشير الى انه يمكن الاعتماد عليه من اجل خسارة الوزن والتخلص من الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم مثل البطن والارداف. ولهذا قررت ان اتعلم كيف ابدأ تجربتي مع رجيم البصل للتنحيف السريع.



فوائد رجيم البصل

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حين بدأت تجربتي مع رجيم البصل للتنحيف السريع لم اتوقع انه يمكنني الحصول على الكثير من الفوائد الى جانب خسارة الوزن. فقد اتصلت باختصاصية التغذية واخبرتني ان هذا النوع من الخضار الذي لا غنى عنه في اعداد الكثير من الاطباق يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والالياف والمعادن والفوسفور والبروتين. ولهذا دعتني الى اضافته الى وصفاتي المختلفة واشارت الى انه من الممكن تناوله مطبوخاً وانه من الافضل ان يتم اكله نيئاً.



وجبات رجيم البصل



عندما تعلمت تطبيق هذا الرجيم وجدت انه سهل جداً وعرفت ان علي اتباع برنامج محدد لمدة لا تزيد عن اسبوع واحد. ولأنني حصلت على الكثير من الفوائد اردت ان اتشارك مع الجميع هذا البرنامج اليومي.

الفطور. قبل الوجبة شربت كوباً من عصير البصل المحضر منزلياً. بعد مرور 30 دقيقة كنت اتناول قطعة صغيرة من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة، 3 ملاعق طعام من الفول المدمس، بيضة مسلوقة واحدة، طبق صغير من قطع الخيار، بضع قطع من البصل الاخضر.

بعد ساعتين. كوب من الشاي الاخضر غير المحلى.

الغداء. قبل الوجبة كنت اتناول كوباً صغيراً من شراب البصل. بعد 30 دقيقة أبدأ بتناول الوجبة التي تحتوي على كوب من شوربة خضار خالية من الدسم، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون الجلد، طبق سلطة يحتوي على الطماطم والخيار والخس والبصل.

بعد ساعتين. كوبا ماء كبيران، حبة فاكهة موسمية والافضل ان تكون التفاح.

العشاء. كوب صغير من عصير البصل، وبعد 30 دقيقة كوب من اللبن الزبادي غير المحلى، حبة فاكهة.

نصائح مهمة



لم يكن بإمكان تجربتي مع رجيم البصل الفعال للتنحيف ان تنجح من دون ان اتبع عدداً من النصائح المهمة.

- حرصت على ممارسة التمارين الرياضية ولاحظت ان هذا يزود جسمي بالحيوية ويسرع عملية حرق الدهون.

- لم اتردد في شرب ما لا يقل عن ليترين او 8 اكواب من الماء يومياً. فقد اعلمتني خبيرة التغذية بأن هذا يساهم في تحفيز عملية الايض.

- توقفت عن تناول الاطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون وعلى نسبة مرتفعة من السكر. ولهذا بدأت اعد الوجبات بنفسي في المنزل.

- تنبهت الى اهمية تناول الطعام ومضغه ببطء منعاً لحدوث النفخة المزعجة.

- تجنبت تناول المأكولات الغنية بالملح مثل المخللات والمكسرات المقلية.

- لم اتناول العصائر الصناعية ابداً ولا المشروبات الغازية واستبدلتها في بعض الاحيان بالعصائر الطبيعية او الشاي او القهوة من دون سكر.

- ركزت على تناول الاسماك وثمار البحر الغنية بأحماض الأوميغا 3 الضرورية.

طريقة تحضير عصير البصل



تعلمت اثناء اتباع تجربتي مع رجيم البصل تحضير شراب او عصير من هذه الخضار. ولأنه فعال في عملية التخسيس وانقاص الوزن قررت ان اتشارك الطريقة مع الجميع.

- يغسل البصل من دون تقشير.

- يتم تقطيعه ووضعه في وعاء مع كمية كافية من الماء.



- يضاف القليل من الزعتر الاخضر المغسول.

- يوضع الخليط على نار متوسطة وعندما يغلي يترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق.

- بعد ذلك ينزع الخليط عن النار ويصفى الماء ويترك ليبرد. وباتباع هذه الخطوات استفدت من هذا الشراب من خلال تناول كوب منه قبل الوجبات اثناء اتباعي رجيم البصل للتنحيف السريع وبعد ذلك لمدة شهر.



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