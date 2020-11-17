فايزر تبدأ تجربة عقارها ضد كورونا في 4 أماكن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:19 صباحاً - منذ ساعتين

بعد أن أعلنت شركة فايرز عن نجاح عقارها ضد فيروس كورونا ، بدأت الشركة بتجربة لقاحها بشكل عملي في أربعة أماكن .

وقالت فايزر الإثنين، إنها بدأت برنامجا تجريبيا للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد في 4 ولايات أميركية، للمساعدة في تحسين خطة تسليم ونشر اللقاح الجديد.

وأشارت شركة الأدوية الأميركية العملاقة، أنها اختارت رود آيلاند وتكساس ونيو مكسيكو وتينيسي للبرنامج بسبب الاختلافات في الحجم الكلي وتنوع السكان والبنية التحتية للتحصين، فضلا عن حاجة الولايات للوصول إلى الأفراد في مناطق حضرية وريفية متنوعة.

وقالت فايزر في بيان: “الولايات الأربع المشمولة في هذا البرنامج التجريبي لن تتلقى جرعات لقاح في وقت أبكر من الولايات الأخرى بموجب هذا البرنامج التجريبي، ولن تتلقى أي اعتبارات تفاضلية”.

في الأسبوع الماضي، أصدرت شركة فايزر بيانات أولية عن لقاحها الذي طورته مع الشريك الألماني، والذي أظهر أنه فعّال بنسبة 90 في المئة.

في وقت سابق، الإثنين، قالت شركة موديرنا المنافسة، إن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5 في المئة للوقاية من الفيروس التاجي، بناءً على بيانات مؤقتة من التجارب السريرية المتقدمة، مما يعزز الآمال في أن اللقاحات ضد المرض قد تكون جاهزة للاستخدام قريبا.

يستخدم لقاحا فايزر ومديرنا تقنية جديدة تسمى “messenger RNA” لتنشيط جهاز المناعة ضد الفيروس.

أثار الخبراء مخاوف بشأن تحديات التوزيع المرتبطة بلقاح شركة فايزر بسبب اشتراطات التخزين.