شكرا لقرائتكم خبر عن هل التدخين يؤدي إلى الإصابة بداء السكري؟.. استشاري يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح أستاذ طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر علاقة التدخين بالإصابة بمرض السكري.

وقال في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” إن هناك علاقة طردية بين عدد السجائر اليومي وحدوث مرض السكري عند الرجال والنساء.

وأضاف أن التدخين يزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكري بنسبة ٤٥% مقارنة بغير المدخن.

وأشار إلى أن معدل السكر التراكمي عند مرضى السكري المدخنين (أعلى) من مرضى السكري غير المدخنين، ولذلك هم أكثر عرضة لمضاعفات السكري على القلب والأعصاب الطرفية والكلى.