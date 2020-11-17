كورونا حول العالم.. الإصابات تتعدى 55 مليونا ونتائج مذهلة للقاح موديرنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي مليون و332 ألفا و328 شخصا بفيروس كورونا منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر".

وجرى تسجيل 55 مليونا و349 ألفا و611 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 38 مليونا و493 ألفا و570 مصابا، حتى الثلاثاء.





وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.





نتائج "مذهلة" للقاح موديرنا

رحّب مدير المعهد الأمريكي للأمراض المُعدية الطبيب أنطوني فاوتشي، بإعلان شركة موديرنا الأمريكية أنّ لقاحها التجريبي المضادّ لكوفيد-19 فعّال بنسبة تقارب 95% في مكافحة الفيروس.

وقال فاوتشي، عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا والشخصية المحترمة جدّاً في الولايات المتّحدة على صعيد التصدّي للجائحة، إنّ "فكرة امتلاكنا لقاحاً فعّالاً بنسبة 94,5% رائعة بشكل مذهل".

وأضاف: "هذه نتيجة مذهلة حقاً، لا أعتقد أنّ أحداً كان يتوقّع أن تكون جيّدة إلى هذا الحدّ".





ويدير "فاوتشي" المعهد الأمريكي للأمراض المُعدية الذي انكبّ على تطوير لقاح لكوفيد-19 منذ كانون الثاني/يناير حين نشرت السلطات الصينية التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجدّ.

ويرتكز لقاح موديرنا على تكنولوجيا حديثة تقوم على إدخال تعليمات وراثية إلى الخلايا البشرية لتحفيزها على إنتاج بروتين مطابق لبروتين فيروس كوفيد-19 وإحداث استجابة مناعية ضدّ هذا البروتين.

ووفقاً لـ"فاوتشي" فإنّ "كثيرين من الناس كانت لديهم تحفّظات" على هذه التكنولوجيا "التي لم تكن قد اختبرت بعد وأثبتت فعاليتها"، مشيراً إلى أنّ "البعض حتى انتقدونا على ذلك".





وكان تحالف شركتي فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية أعلن الأسبوع الماضي أنّ لقاحه التجريبي المضادّ لكوفيد-19 والذي يستند إلى نفس التكنولوجيا أثبت فعالية بنسبة 90% في منع الإصابة بالفيروس الفتّاك.

وتؤكّد هاتان النتيجتان، في نظر "فاوتشي"، سلامة هذه التكنولوجيا لأنّ "البيانات تتحدّث عن نفسها بنفسها".

وأضاف: "أعتقد أنّه عندما يكون لديك لقاحان مثل هذين اللقاحين اللذين أثبتا فاعليتهما بنسبة تزيد على 90%" لا تعود التكنولوجيا مضطرّة "لأن تقدّم مزيداً من الإثباتات".

غير أنّ الطبيب المرموق حذّر من أنّه "لا يزال هناك طريق طويل أمامنا لنقطعه"، مشيراً بالخصوص إلى الصعوبات اللوجستية التي تعترض عملية نقل جرعات اللقاح ومبدياً قلقه العميق من الثقافة المناهضة للقاحات التي تسود في أوساط شريحة واسعة من الأمريكيين.

وقال: "هناك شعور واسع مناهض للقاحات في هذا البلد.. يجب أن نكون قادرين على التغلب عليه وإقناع الناس بالتطعيم إذ لا نفع لأي لقاح عالي الفعالية إذا لم يتم تطعيم أحد به".





15 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي الصيني سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين، صعودا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. وذكرت أيضا أنها سجلت 12 حالة إصابة جديدة بلا أعراض، نزولا من 14 حالة في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 86361 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





ارتفاع وفيات كورونا في المكسيك

سجلت وزارة الصحة في المكسيك 319 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 98861.

وقال مسؤولو الصحة في المكسيك في السابق إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.



