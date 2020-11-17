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فيديو وصور.. فرنسية تعلن إسلامها في أسوان بعد زواجها من مصري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
أشهرت فتاة فرنسية إسلامها بجزيرة "هيسا" النوبية بمحافظة أسوان، جنوبي مصر، بعد زواجها هناك من مصري.
ونطقت الشابة الفرنسية الشهادتين، أما حشد من الناس، بعد نطقهما في أحد المساجد هناك.
وجاء اعتناق الفتاة للإسلام عقب زواجها من الشاب المصري صابر عسكر، المقيم بالنوبة، وسط احتفالات وفرحة أبناء النوبة وأهالى محافظة أسوان.
وقال صابر عسكر، زوج الشابة، لصحف محلية، إنه التقى بـ"مانو" (26 عاما)، خلال عمله فى مجال السياحة قبل 3 سنوات.
وأوضح أن الارتباط بينهما تطور ليقررا الزواج في النهاية بعد أن عشقت أسوان وجمال بلاد النوبة وأخلاق أهل هذه البلدة، ثم بعد فترة أكدت له رغبتها فى اعتناق الدين الإسلامى.
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