شكرا لقرائتكم خبر عن إفراز الدوبامين فى الدماغ قد يلعب دورًا رئيسيًا في الإصابة بعدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على مستوى العالم ، تتكشف المزيد من المعلومات حول عملية الفيروس والمرض.ووفقا للعلماء، ثبت جيدًا أن فيروس كورونا، يدخل الجسم من خلال البوابات الخلوية ، وهو الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2)، ولكن الآن ، كشف فريق من العلماء أن آليات إطلاق الدوبامين في الدماغ قد تلعب دورًا محوريًا في دخول فيروسات كورونا وانتشارها.

وحسب موقع "sciencedaily" يهدف الباحثون من المملكة العربية السعودية إلى التحقيق في مساهمة الأمراض والأدوية ذات الصلة في الوفيات المرتبطة بـ COVID-19.

تتناولت العديد من الدراسات حاليًا التأثير المحتمل لـ كورونا، على الدماغ بناءً على تقارير المظاهر العصبية، المرضى الآخرين الذين يصابون بالمرض بشدة، و في حالات نادرة ، تؤدي العدوى الفيروسية أيضًا إلى ظهور أعراض عصبية.

ومن المعروف أيضًا أن مستقبلات الدوبامين متورطة في دخول العديد من الفيروسات، على سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي زيادة مستويات الدوبامين إلى تعزيز ظهور فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والتهابات الجهاز العصبي المركزي (CNS) ذات الصلة عن طريق تحفيز التعبير عن مستقبلات دخول فيروس نقص المناعة البشرية ، مما يمكّن الفيروس من التهرب من جهاز المناعة.

مثال آخر هو فيروس التهاب الدماغ الياباني (JEV) ، وهو أحد الفيروسات المرتبطة بحمى الضنك والحمى الصفراء وفيروسات غرب النيل. ينتشر التهاب الدماغ الياباني عن طريق البعوض ويمكن أن يعطل الحاجز الدموي الدماغي ويسبب التهاب الدماغ. كما أنه يستغل إشارات الدوبامين لتسريع العملية المعدية.

أظهرت الدراسة ، التي ظهرت في مجلة العلوم الطبية بجامعة طيبة ، أن فيروس كورونا قد يتصرف بشكل مشابه للآلية المسببة للأمراض في الجهاز العصبي المركزي من التهاب الدماغ الياباني وفيروس نقص المناعة البشرية خلال المراحل المبكرة من الإصابة.

للوصول إلى النتائج التي توصلوا إليها ، درس الباحثون من جامعة الملك عبد العزيز وكلية طب الأسنان بجامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية ، سيناريوهات سريرية مختلفة. بهذه الطريقة ، يمكنهم صياغة إطار نظري لفهم أفضل لطريقة إصابة الجهاز العصبي المركزي بواسطة فيروس كورونا.

لاحظ الفريق أنه من المحتمل أنه بعد الارتباط الأولي لـ كورونا بمستقبلات ACE2 ، يرتبط البروتين الشائك للفيروس بمستقبلات الدوبامين للخلايا المجاورة، ونظرًا لأن الدماغ يحتوي على مستقبلات الدوبامين ، فإنه يلعب دورًا تنظيميًا متكاملًا في المناعة المحلية ، مثل إطلاق الخلايا الليمفاوية والسيتوكينات.

أيضا ، الدوبامين بتركيزات معينة يمكن أن يعطل وظيفة الخلايا الليمفاوية. عندما يكون هناك تدفق للدوبامين ، فإنه يقلل من المناعة الفطرية والتكيفية، وهذا يسبب أعراضًا عصبية ، بما في ذلك التعب والدوار واعتلال الدماغ وفقدان الوعي ، من بين أمور أخرى.

الدوبامين هو أيضًا منظم لوظيفة المناعة، فقد يتلاعب الفيروس بجهاز المناعة عن طريق رفع مستويات الدوبامين لمساعدتهم على دخول الخلايا.

بعد ذلك ، كشف فريق البحث أيضًا أن مستويات الدوبامين المرتفعة تقلل من مستويات الأكسجين ، وهو ما يُلاحظ غالبًا في مرضى COVID-19. يمكن للدوبامين أن يثبط الاستجابة التنفسية لنشاط الجسم السباتي الأساسي البشري لنقص الأكسجة، وبالتالي ، يمكن أن يكون كورونا والدوبامين مسؤولين عن ضعف التهوية لدى مرضى COVID-19.