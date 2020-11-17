شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طب بريطانى يكشف عن طرق غير جراحية لعلاج الدوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط البروفيسور ديفيد بييش رئيس معهد طب القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي وعميد معهد أبحاث القلب والأوعية الدموية متعدد التخصصات بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة الضوء على اكتشاف علمي جديد يفسر العلاقة الجينية بين أمراض دوالي الأوعية الدموية وقنوات الأيونات "Piezo 1 “ المسئولة عن ذلك. مما يمهد إلى طرق أبواب جديدة في علاج أمراض الدوالي تختلف عن الاستراتيجيات العلاجية السائدة والتي كانت تحصر المشكلة في إطارها الجراحي.

جاء ذلك فى بيان لقسم علم وظائف الأعضاء بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربى.

وعرف الدكتور بييش Piezo 1 - قناة الايونات ومستشعر قوة سريان الدم - ومدى تأثيرها على القلب والأوعية الدموية في الصحة والمرض. وقال البروفيسور بييش ان Piezo 1 اكتشف قبل عشر سنوات فقط ويتواجد في خلايا وأنسجة متعددة في جسم الإنسان ويؤدي اختلال وظائفه لعلاقة ارتباطية بالإصابة ببعض أنواع الانيميا وأمراض الأوعية الليمفاوية والأوردة.

وبينت المحاضرة أن البحوث العلمية الحديثة توصلت إلى ارتباط ما بين الطفرات الجينية في بروتين Piezo 1 والاصابة بدوالي الأوردة وأشهرها دوالي الساقين، حيث راج علمياً قبل هذا الاكتشاف أن دوالي الأوردة ناتجة عن اختلال وظيفي في الصمامات الوريدية بين الأوردة العميقة والاوردة السطحية، بينما يفتح هذا الاكتشاف باباً لإمكانية معرفة أسباب أخرى لدوالي الأوردة وبالتالي تطوير استراتيجيات جديدة للعلاج.

ويعتبر الاكتشاف العلمى أول دراسة استراتيجية طبية لدوالي الأوردة الدموية.