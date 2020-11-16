لندن تعلن مفاجأة لقاح كورونا من موديرنا للبريطانيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الاثنين، أن بلاده وفرت من الآن 5 ملايين حقنة من لقاح كورونا الذي أعلنت عنه شركة موديرنا.
وقال إن اللقاح، الذي قالت الشركة إن فعاليته تصل إلى 95%، سيكون متاحا أمام الجميع في الأسابيع المقبلة.
وسجلت بريطانيا 21363 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الاثنين، ليتجاوز إجمالي الإصابات في المملكة 1.39 مليون إصابة.
وأظهرت بيانات الحكومة أيضا تسجيل 213 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الوفيات في بريطانيا 52147 وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد، وهي أعلى حصيلة في أوروبا.
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