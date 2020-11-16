"الصحة العالمية" تسجل 65 إصابة بكورونا بين موظفيها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن هناك 65 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين موظفيها في مقرها بجنيف منذ بدء الجائحة.
وقالت رئيسة الفريق الفني لمرض كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، في إفادة صحفية عبر الانترنت: "سُجلت لدينا الأسبوع الماضي بعض الحالات التي حدث بينها مخالطة... الجميع في تحسن، جميعهم لديهم أعراض طفيفة أو بدون أعراض".
واحتفل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الاثنين، بعودته من الحجر الصحي بعد مخالطته مريضا بكورونا أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.
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