شكرا لقرائتكم خبر عن خاف على أطفاله من التكنولوجيا .. أسرار في حياة ستيف جوبز مؤسّس آبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقنع ستيف جوبز المؤسس المشارك لشركة Apple عددًا لا يحصى من العملاء بتجربة منتجاته كل يوم، لكنه أبقى ابتكاراته التكنولوجية على مسافة آمنة من أطفاله.

من الغريب أن ستيف جوبز قد منع اطفاله من استخدام أجهزة iPad وiPhone، وكما وصف الصحفي نيك بيلتون في مقال في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فقد كشف من خلال مقابلة سابقة مع ستيف جوبز، أن أطفاله ليس لديهم اتصال بالتكنولوجيا.

وقال: «نحن نضع قيودًا على استخدام التكنولوجيا في المنزل»، تم تأكيد كلمات الصحفي من قبل كاتب سيرة «مبشر العصر الرقمي».

وسلّط ستيف جوبز الضوء على أهمية تناول الغداء في جو أسري معًا، وأثناء تناول الغداء على طاولة المطبخ الكبيرة، ونتناول الحديث عن الكتب والقضايا التاريخية.

يبدو أن المؤسس Apple، ستيف جوبز، قد وضع قيودًا على منزله في كل مرة تهدد التكنولوجيا بالوصول إلى منزله.

وذكرت مقالة سابقة في صحيفة نيويورك تايمز أنه كان قلقًا بشكل خاص بشأن تأثير التكنولوجيا على الأطفال، وهذا البيان يفاجئ جميع المستهلكين من الأسر.

ويجمع ستيف جوبز، كما ذكرنا، جميع أفراد الأسرة في المساء لمناقشة القضايا المتعلقة بالمجتمع والثقافة والعالم، حيث أمضى ساعات لا تُحصى في الاختراعات التكنولوجية لكنه عرف كيفية فصل الاتصالات البشرية عن الحاجة الرقمية الناجمة عن الإدمان.

وأشار الخبير التقني كريس أندرسون، إلى المخاطر بشأن الانخراط في التكنولوجيا وتحديدا المحتوي الضار على الإنترنت مثل المواد الإباحية، والتنمر من قبل الأطفال الآخرين، وربما الأسوأ من ذلك كله، يتعلق بالإدمان، الناتج عن استخدام الأجهزة عند إجرائها بدرجة مفرطة، في الواقع الأطفال دون سن العاشرة هم أكثر عرضة للإدمان التكنولوجي.

Advertisements

ويسمح العديد من الآباء البارعين بالتكنولوجيا لأطفالهم باستخدام الهواتف الذكية وأجهزة iPad في عطلات نهاية الأسبوع بحد زمني يتراوح من 30 دقيقة إلى ساعتين.

وربما كان ستيف جوبز يعرف أكثر منا جميعًا، لقد نشأ أطفال أعظم مبدع للإنجازات التكنولوجية في عصرنا بدون تقنية وهذا بالتأكيد شيئًا غريب.