صحة ورشاقة

منظمة الصحة العالمية ترحب بنتائج لقاحات كورونا وتؤكد على عدم التراخي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 16 نوفمبر 2020

رحب مدير منظمة الصحة العالمية اليوم "الاثنين" بالأنباء المشجعة على صعيد التوصل إلى لقاحات مضادة لوباء "كوفيد-19، لكنه أكد وجوب "عدم التراخي".

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وقال تيدروس ادهانوم غبريسوس في مؤتمر صحافي "إنه فيروس خطير يمكنه مهاجمة كل أنظمة الجسم. إن الدول التي تدع الفيروس يتفشى بحرية تلعب بالنار".

 

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