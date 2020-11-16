شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية ترحب بنتائج لقاحات كورونا وتؤكد على عدم التراخي والان مع التفاصيل

الإثنين 16 نوفمبر 2020 رحب مدير منظمة الصحة العالمية اليوم "الاثنين" بالأنباء المشجعة على صعيد التوصل إلى لقاحات مضادة لوباء "كوفيد-19، لكنه أكد وجوب "عدم التراخي".

Advertisements وقال تيدروس ادهانوم غبريسوس في مؤتمر صحافي "إنه فيروس خطير يمكنه مهاجمة كل أنظمة الجسم. إن الدول التي تدع الفيروس يتفشى بحرية تلعب بالنار".

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