انطلاق مؤتمر الأمراض الجلدية في دبي الخميس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق في دبي، الخميس، فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لشعبة الأمراض الجلدية بجمعية الإمارات الطبية.

ويبحث المؤتمر آخر المستجدات والبحوث العلمية في طب الأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل ومدى تأثير فيروس "كورونا " على هذه الأمراض.



يشارك في المؤتمر- الذي يستمر 3 أيام بفندق "انتركونتيننتال فستيفال سيتي" أكثر من مائتي شخصية طبية من الإمارات ومصر ولبنان والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والهند وغيرها من الدول .

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وقال الدكتور أنور الحمادي، رئيس شعبة الأمراض الجلدية رئيس المؤتمر، إن الهدف من المؤتمر توفير منتدى علمي عالمي وتعزيز التعليم الطبي المستمر والتعلم الحديث في مجال الطب والجراحة والتجميل والعلاج بالليزر من خلال المحاضرات والندوات المبتكرة.

وذكر أن المؤتمر سيشهد هذا العام إطلاق أدوية جديدة ومبتكرة فيما يخص الأمراض الجلدية، خاصة بعد أن أصبح منصة للشركات المصنعة لطرح أحدث منتجاتها الطبية في دولة الإمارات التي تعتبر بوابة للوصول إلى الأسواق الأخرى.

وأوضح الدكتور الحمادي أن حضور ومشاركة معظم جمعيات الأمراض الجلدية في المؤتمر يعتبر دافعا قويا لكافة شركات الأدوية لطرح أحدث المنتجات والأجهزة الطبية المتعلقة بالأمراض الجلدية.