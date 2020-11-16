لقاح كورونا الأسترالي.. كل المعلومات عن المصل التجريبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطور أستراليا، عبر جامعة كوينزلاند، لقاحا لفيروس كورونا أثبت خلال المرحلة الثانية من التجارب أنه آمن وحقق نتائج إيجابية مع كبار السن.

اللقاح الذي أعلن وزير الصحة الأسترالي جريج هانت أنه سيكون جاهزا للتوزيع خلال عام 2021، أظهرت البيانات خلال مرحلة أولية من التجارب السريرية أنه ينتج استجابة إيجابية للأجسام المضادة.



”الخليج 365” تستعرض المعلومات المتاحة عن اللقاح الذي أبرمت أستراليا اتفاقا للحصول على 51 مليون جرعة منه.

من يطوره؟







- شركة التكنولوجيا الحيوية CSL Limited مسؤولة عن تطوير اللقاح بالتعاون مع جامعة كوينزلاند (UQ).

- المصل الجديد يحمل اسم "V451" أو "UQ-CSL V451".

- اللقاح جاهز لبدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

- العاملون في مجال الصحة وكبار السن أول من يحصل على اللقاح في أستراليا.

كيف يعمل؟





اللقاح ينتج أجساما مضادة معادلة للفيروسات.

- يعتمد على التكنولوجيا المساعدة MF59 لتحسين الاستجابة المناعية.

- اللقاح مزود بتقنية "المشبك الجزيئي" التي تحبس النسخة غير المستقرة من البروتينات السطحية في شكل يسمح لجهاز المناعة بالاستجابة بشكل أكثر فعالية.

- المصل فعال مع كبار السن وأظهرت تجارب المرحلة الثانية أن المتطوعين من 56-70 عاما أنتجوا نفس استجابة الأجسام المضادة مثل الأصغر سنًا.

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- البيانات أوضحت ظهور عدد أقل من الآثار الجانبية لدى المتطوعين كبار السن منها التهاب الذراع.

- المصل التجريبي فعال مع جميع الفئات العمرية تقريبا.

- لم يتم الكشف عن فعالية اللقاح مع الأطفال بعد.

مسار التجارب





- فريق الباحثين أنشأ أول لقاح مرشح في المختبر في غضون 3 أسابيع فقط خلال فبراير/شباط.

- أظهر اللقاح خلال الاختبارات قبل السريرية المبكرة في أبريل/نيسان قدرة على رفع مستويات عالية من الأجسام المضادة التي تحيد الفيروس.

- أطلقت المرحلة الحرجة من اللقاح في 13 يوليو/تموز.

- تلقى 120 متطوعًا بالغًا الجرعة الأولى من اللقاح في عيادة بريسبان.

- نتائج المشاركين في تجارب المرحلة 2 ب/3 سيتم تسجيلهم في ديسمبر.

متى يطرح؟





- الشركة المطورة وقعت اتفاقية لإنتاج 51 مليون جرعة إذا نجح.

- أستراليا أعلنت أنه سيكون متاحا للمواطنين في الربع الثالث من 2021.

- الشركة المطورة أعلنت أن الشريحة الأولى من الجرعات ستكون متاحة منتصف 2021 مع جرعات إضافية في أواخر العام.

- الشركة المنتجة تتوقع أن تصل تكلفة تصنيع اللقاح إلى 130 مليار دولار.