شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية القلب الأمريكية: احتواء الطعام على"الشطه"يطيل العمر وسر الحياة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت دراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية أن الفلفل الحار" الشطه" في النظام الغذائي هو سر الحياة الصحية ويساهم في إطالة العمر، ووفقًا لـشبكة Fox News قدمت جمعية القلب الأمريكية أول تقرير بحثي لها في مؤتمر افتراضي، "الجلسات العلمية 2020" ، شاركت خلاله النتائج التي تفيد بأن استهلاك الفلفل الحار يمكن أن يساعد الناس على العيش لفترة أطول.

الفلفل الحار هو أحد المكونات الأكثر استخدامًا في الطهي، يميل الفلفل الأحمر إلى امتلاك العديد من الخصائص التنظيمية التي تقدم دليلاً على مدى كفاءتها بين التوابل المختلفة، على الرغم من تجميع النكهة والرائحة والطعم الحار الذي نحصل عليه من الفلفل الحار في أطباقنا، إلا أن هناك الكثيرمن الفوائد الصحية المذهلة.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يمكن للناس أن يتمتعوا بعمر أطول إذا تناولوا الفلفل الحار بانتظام لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة للسرطان وتنظيم الجلوكوز في الدم، حيث تم تضمين أكثر من 570 الف سجل صحي لأشخاص من الولايات المتحدة وإيطاليا والصين في الدراسه، وتبين أن الأشخاص الذين تناولوا الفلفل الحار بانتظام حققوا "انخفاض نسبي بنسبة 26 % في وفيات القلب والأوعية الدموية، وانخفاض نسبي بنسبة 23 % في وفيات السرطان، وانخفاض نسبي بنسبة 25 % في جميع أسباب الوفيات.

وقال كبير مؤلفي التقرير الدكتور بوشو لقناة فوكس نيوز "لقد فوجئنا عندما وجدنا أن الاستهلاك المنتظم للفلفل الحار مرتبطًا بالحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن السرطان ويسلط الضوء على أن العوامل الغذائية قد تلعب دورًا مهمًا في الصحة العامة".