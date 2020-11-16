شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيونتيك الألمانية: الآثار الجانبية للقاح كورونا حمى خفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيجور شاهين رئيس شركة "بيونتيك" الألمانية للدواء التي طورت مع شركة "فايزر" الأمريكية، عن أهم الآثار الجانبية التي رصدت للقاح كورونا بإنها كانت ألما، يتراوح بين الخفيف والمعتدل، في منطقة الحقن لعدة أيام، بينما أصيب بعض الأشخاص بحمى، خفيفة إلى معتدلة، مؤكدا أنهم لم يرصدوا "أي أعراض خطيرة تتسبب في إيقاف أو تجميد الدراسة".

وقال شاهين فى تصريحات لـ "هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ": إن الشتاء الحالي سيكون شاقا، حيث لن يكون للقاح أثر واضح على أعداد الإصابات بعد، معربا عن اعتقاده بإمكانية العودة إلى الحياة الطبيعية بحلول الشتاء المقبل.

وأكد رئيس بيونتيك أنه واثق من أن اللقاح سيقلل انتشار العدوى، كما سيمنع ظهور أعراض المرض لدى من يحصلون عليه، وأضاف أنه "من الممكن أن يقلل اللقاح حالات الإصابة بمقدار النصف، وهو ما سيكون له أثر عظيم".

وصرح شاهين: "أنا واثق جدا من أن العدوى بين الناس ستقل بفعل هذا اللقاح الفعال، ربما ليس بنسبة 90 % وإنما بنسبة 50 %، لكن يجب ألا ننسى أن حتى هذا قد يؤدي إلى تراجع هائل في انتشار الوباء".

وأشار إلى أنه إذا ظلت الأمور تسير على ما يرام، فإن توصيل اللقاح سيبدأ "مع نهاية هذا العام وبداية العام القادم".

وأوضح رئيس بيونتيك أن الهدف هو تزويد العالم بأكثر من 300 مليون جرعة بحلول شهر أبريل القادم، وهو ما قد يسمح بالكاد في إحداث أثر، وبين أن الأثر الأكبر سيحدث في وقت لاحق، مضيفا: "الصيف سيساعدنا لأن معدل العدوى سيقل في الصيف، والأمر الضروري للغاية هو تحقيق معدل مرتفع من عمليات التلقيح حتى خريف أو شتاء العام القادم"، مشددا على ضرورة الانتهاء من كافة برامج التحصين قبل الخريف القادم.

أشار شاهين إلى أنه لم يتضح بعد طول الفترة التي تدوم فيها الحصانة التي يمنحها اللقاح بعد الجرعة الثانية منه، لكن لن يكون من الصعب إعطاء جرعة إضافية لتعزيز المناعة في حال لوحظ أنها ضعفت بشكل كبير بعد سنة.

وبحسب شركتي "فايزر" و"بيونتيك" فإن اللقاح "فعال بنسبة 90% " ضد كوفيد-19 بحسب التجربة الواسعة النطاق للمرحلة الثالثة التي لا تزال جارية، وهي المحطة الأخيرة قبل طلب الموافقة، وهناك كثير من اللقاحات الأخرى في هذه المرحلة من الأبحاث، ما يشي باحتمال العودة إلى الوضع الطبيعي.