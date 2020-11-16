شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكية تتخلى عن هواية السباحة لإصابتها بمرض نادر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطرت فتاة للتخلي عن هوايتها المفضلة بسبب حساسيتها للمياه لدرجة أن الاستحمام قد يقتلها، حيث إنها مصابة بما يعرف بـ"الشرى المائى" وهى حالة نادرة تتطور لدرجة أن يشعر الفرد بالحكة الشديدة لعدم ملامسة الجلد للماء وتتكون بعدها بقع حمراء بالجلد، وهذا المرض يصاب به 100 شخص حول العالم في أقل من عام.





وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن دانييل ماكرافن، تبلغ من العمر 12 عامًا، من ولاية لويزيانا بأمريكا، تعانى من تلك الحالة المرضية الفريدة من نوعها حيث تتعرق وتبكى عند ملامسة الماء، وحساسيتها شديدة لدرجة أن الاستحمام بالماء الساخن أو النقع في الحمام قد يكون قاتلاً.

الفتاة

وأوضح التقرير، أنه تم تشخيص الفتاة بأنها مصابة بالشرى المائي، وهي حالة يعتقد أنها تؤثر على أقل من 100 شخص حول العالم ، وكانت الفتاة تمارس رياضة السباحة.

الامر بدأ بالتطور حيث ظهر في البداية طفح جلدي مثير للحكة ومؤلم، كلما لامست الماء وعليها الآن حمل قلم حقن الأدرينالين في حالة تعرضها لتلك الصدمة وكانت الفتاة تحب ممارسة السباحة تبكي الصيف الماضي عندما لم تستطع السباحة مع أصدقائها حيث يمكن أن يتسبب ذلك في إصابتها بصدمة ويصل الأمر إلى رئتيها إذا كانت تعاني من نوبة قلبية، لذا فإن تلك الحالة المرضية تهدد حياتها بالفعل.

وتأخذ الطفلة البالغ من العمر 12 عامًا جرعة واحدة من مضادات الهيستامين يوميًا، ويحتاج إلى الإشراف عليها أثناء الاستحمام وحمل قلم حقن الأدرينالين.