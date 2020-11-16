ميزة مهمة في لقاح موديرنا المرتقب.. ما هي؟

الإثنين 16 نوفمبر 2020

كشفت شركة "موديرنا" الأمريكية عن ميزة مهمة وأساسية في لقاحها المنتظر ضد فيروس كورونا.



وقالت موديرنا اليوم "الاثنين" إن لقاحها التجريبي للوقاية من كوفيد-19 فعال بنسبة 94.5 % بناء على بيانات مؤقتة من تجربة سريرية في مرحلة متأخرة، لتصبح بذلك ثاني شركة أدوية أمريكية تعلن عن نتائج تتجاوز التوقعات بكثير خلال أسبوع.

وإلى جانب لقاح شركة فايزر، الذي أظهر أيضا فعالية بنسبة تزيد عن 90% وفي انتظار المزيد من بيانات السلامة والمراجعة التنظيمية، يمكن أن تحصل الولايات المتحدة على لقاحين مصرح بهما للاستخدام في حالات الطوارئ في ديسمبر.

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ومن المزايا الرئيسية للقاح موديرنا أنه لا يحتاج إلى التخزين في درجات حرارة شديدة البرودة مثل لقاح فايزر، مما يجعل توزيعه أسهل. بحسب سكاي نيوز عربية.

وتتوقع موديرنا أن يكون اللقاح مستقراً في درجات حرارة المبرد العادية من 2 إلى 8 درجات مئوية لمدة 30 يوماً ويمكن تخزينه لمدة تصل إلى ستة أشهر عند 20 درجة مئوية تحت الصفر.

في المقابل، يتعين شحن لقاح شركة فايرز وتخزينه في درجة حرارة 70 مئوية تحت الصفر، وهي درجة الحرارة المعتادة في فصل الشتاء بالقطب الجنوبي. وفي درجات حرارة المبرد العادية، يمكن تخزينه لمدة تصل إلى خمسة أيام.

واللقاحان سلاحان قويان لمكافحة الوباء الذي أصاب 54 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وقتل 1.3 مليون.