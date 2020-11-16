شكرا لقرائتكم بعد أنباء الانفصال.. تامر حسني لزوجته: "متهورة بس بحبك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد يومين من الإعلان الصادم لبسمة بوسيل عن قرب انفصالها هي والنجم تامر حسني بعد زواج استمر لما يقرب من 8 سنوات، وكشفها عن أزمة بسبب بعض الصور التي تصلها لزوجها بشكل يوحي بأنه لا يحترمها، قرر تامر حسني الرد وتوجيه رسالة إلى زوجته من خلال نفس المنبر الذي أعلنت هي من خلاله عن الأزمة، حيث نشر عبر خاصية القصص المصورة على "انستغرام" رسالة لزوجته.

وبدأ تامر الرسالة قائلا "بسمة حبيبتي"، معتبرا أن زوجته لم تفكر جيدا وسلمت نفسها لشر السوشيال ميديا، وذلك على خلفية بعض التعليقات التي وردتها وجعلتها تنسى أنها عرفت زوجها وهو مطرب مشهور، وهذه هي طبيعة عمله، ورغم ذلك ابتعدت عنه لفترة.

وهو ما عقّب عليه قائلا: "المهم أنا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك.. انتي حبيبتي وأم ولادي.. أنا ضهرك وسندك مهما حصل".

وتابع المطرب المصري حديثه معتبرا أن ما حدث قد يكون بمثابة توعية للبعض متسائلا "ليه لما أي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا؟.. طب حتى يكلمه الأول.. إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل في التليفون أو حتى زيارة رحيمة ما بينهم.. وياريتها مشكلة أصلا".

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ووجه الحديث لزوجته مؤكدا أن هناك بعض الأشخاص لديهم هواية "خراب البيوت" ولن يتخلص الجميع منهم، ولكن عليها أن تتوقف عن الاستماع إليهم.

وطالبها تامر حسني بالتركيز مع الدعوات التي وجهها إليهم قطاع كبير من الجمهور، موجها الشكر لزملائه وأصدقائه الذين حرصوا على التدخل والإصلاح بينه وبين زوجته.

وأكد تامر لزوجته بكونه يعلم أنها في الوقت الحالي تشعر بالحزن بسبب ما كتبته، معتبرا أن تصرفها كان متهورا ولكن لم يعد الأمر هاما بالنسبة إليه، وتابع قائلا "مش عيب إن الانسان يغلط ويتعلم.. وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك.. كان نفسي الكلام دا يكون بينا لكن انتي أشركتي الجمهور الكريم فكان لازم أرد هنا".

وفي ختام حديثه، وجه حديثا رومانسيا إليها قائلا "بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها.. ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يارب.. متهورة بس بحبك".