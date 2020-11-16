شكرا لقرائتكم خبر عن «موديرنا» الأمريكية تزف بشرى سارة بشأن لقاحها ضد «كورونا»: ثبتت فعاليته بنسبة 94.5% والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
أعلنت شركة “موديرنا” الأمريكية للصناعات الدوائية، اليوم الاثنين، أن لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ثبتت فعاليته بنسبة 94.5%.
وقالت الشركة، في بيان اليوم: “خلال المرحلة الثالثة من مراحل تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ثبت استيفاء اللقاح للمعايير الإحصائية المحددة مسبقًا في بروتوكول الدراسة للفعالية، وتبين أن اللقاح فعال بنسبة 94.5%”.
وأضافت أن “تجارب المرحلة الثالثة استندت إلى تحليل حالات فيروس كورونا المؤكدة”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “مودرنا” ستيفان بانسيل: “هذه لحظة محورية في مسيرة تطوير لقاح ضد فيروس كورونا”، مضيفا: “هذه النتيجة الإيجابية من دراستنا للمرحلة الثالثة قد أعطتنا التأكيد السريري أن لقاحنا يمكن أن يقي من مرض كوفيد-19 بما في ذلك الحالات الخطرة”.
كانت هذه تفاصيل خبر «موديرنا» الأمريكية تزف بشرى سارة بشأن لقاحها ضد «كورونا»: ثبتت فعاليته بنسبة 94.5% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.