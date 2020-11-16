شكرا لقرائتكم خبر عن هل المشروبات الغازية تعالج النزلات المعوية؟.. طبيب يوضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح طبيب الجهاز الهضمي الدكتور عبد الله العنزي حقيقة علاقة المشروبات الغازية بعلاج النزلات المعوية.
وقال العنزي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن المشروبات الغازية تحتوي على سكّريات عالية تتغذى عليها البكتيريا الموجودة في الأمعاء بالتالي تزيد سوء الأعراض.
وأشار إلى أن المشروبات الغازية تحتوي على مواد غازية تزيد الغازات في البطن التي يحتوي على غازات وانتفاخات أصلاً بسبب النزلة المعوية بالتالي تزيد الأعراض من ألم في البطن وغازات ومغص.
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