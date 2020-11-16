ليبيا تسجل 722 إصابة بكورونا.. وتقاوم الإنفلونزا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الإثنين، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وسجلت ليبيا 722 إصابة جديدة، وشفاء 600 حالة، فضلا عن وفاة 8 أشخاص، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 350 إصابة و427 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

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وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 74 ألفا و324 شخصا، بينهم 28 ألفا و566 حالة نشطة، ووفاة 1025.

وانطلقت، الإثنين، حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية والتي تستهدف الفئات المعرضة لأخطار الإصابة من العاملين في المرافق الصحية وكبار السن والنساء الحوامل والذين يعانون من الأمراض المزمنة، ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بمختلف مراكز التطعيم بالبلديات في أنحاء ليبيا.



