شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن لقاح كورونا جديد يتفوق على «فايزر».. والإنتاج ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة «موديرنا» الأمريكية المتخصصة في تطوير العقاقير المخدرة، وتكنولوجيا اللقاحات، أن اللقاح المضاد لكورونا الذي تعكف على تطويره أثبت فعالية بنسبة 94.5%، بحسب البيانات الأولية التي أزاحت الشركة الستار عنها اليوم الإثنين، ما يجعل اللقاح هو الثاني في الولايات المتحدة الذي يحقق معدل نجاح مذهل.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن السيد أنطوني فاوشي، أحد كبار الأطباء المتخصصين في الأمراض المعدية، بالولايات المتحدة، قوله، إن «ثمة نتائج مثيرة جداً حققها اللقاح، فنسبة نجاح 94.5% هي نسبة عظيمة للغاية».

كانت شركة «موديرنا» قد تلقت النتائج عبر مكالمة هاتفية مساء أمس الأحد، من أفراد «لجنة أمن ومراقبة البيانات» (Safety Data and Monitoring Board)، وهي لجنة مستقلة تتشكل من فريق من الخبراء المعنيين بتحليلي البيانات المعلمية والتجريبية الخاصة بشركة «موديرنا».

يقول الدكتور تال زاكس، المدير الطبي بشركة «موديرنا»: «لقد عشت واحدة من أسعد وأعظم لحظات حياتي، إنه لأمر مذهل حقا أن تكون قادرا على تطوير عقار وأن ترى القدرة على تجنيب الأفراد أعراض المرض بهذا المستوى العالي من الفعالية».

وأوضح «فاوشي» أن التطعيمات الخاصة بلقاح «موديرنا» قد تبدأ في النصف الثاني من ديسمبر، على أن تكون البداية بالأفراد الأكثر عرضة للخطر، على أن يتوافر اللقاح للجميع بحلول الربيع المقبل.

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