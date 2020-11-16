شكرا لقرائتكم خبر عن بحث كورى: التهاب الأوعية الدموية من مضاعفات كورونا الخفية.. قد تؤدى للوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق بحثى كورى التوصل إلى نتائج جديدة عن المضاعفات التي يسببها فيروس كورونا في الجسم وآخرها حدوث التهاب الأوعية الدموية والتي تستمر حتى بعد 3 أيام من الإصابة وهى أحد الأسباب الكامنة وراء وفيات ضحايا كورونا، وذلك بعد أن تمكن الخبراء في معهد أبحاث كوريا للعلوم البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية من تحديد سمات فيروس كورونا، والذي يمكن أن يكون مفيدًا في تطوير اللقاحات واستراتيجيات العلاج ، باستخدام نموذج الرئيسيات غير البشرية.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS بدأ العمل في فبراير من هذا العام من قبل فريق البحث بقيادة الدكتور جونج جو هونجج في مركز أبحاث الرئيسيات الوطني وأسفر عن تطوير ناجح لنموذج رئيسي غير بشري لعدوى فيروس كورونا ، وهو النموذج الرابع الذي تم الإبلاغ عنه في جميع أنحاء العالم ، بعد الصين وهولندا والولايات المتحدة، كانت نتائج الدراسة جزءًا من مشروع بحثي أكبر يهدف إلى تحديد السمات الرئيسية لمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة فيروس كورونا واختبار فاعلية الفيروس للقاحات والعلاجات باستخدام نموذج الرئيسيات.

في دراسة الرئيسيات تبين أن تشوهات الأوعية الدموية الناتجة عن العدوى ، من أسباب الوفاة الكامنة لعدوى فيروس كورونا، لا سيما في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة ، ومواقع تكاثر الفيروس داخل جسم الإنسان ، والمسار الزمني لها .

وأظهر فريق البحث ، لأول مرة ، أن فيروس كورونا تسبب في التهاب الأوعية الدموية وأن البطانة استمرت حتى بعد 3 أيام من الإصابة علاوة على ذلك ، أكدوا كبت المناعة ، وهو ما يُلاحظ عادةً في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة ، عندما زاد الحمل الفيروسي بشكل حاد خلال عدوى فيروس كورونا أول يومين بعد الإصابة.

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ظهرت هذه الدراسة على غلاف مجلة الأمراض المعدية، وهي مجلة أكاديمية عالمية في مجال الأمراض المعدية، كما لاحظ فريق البحث أن الفيروس تضاعف بسرعة في المسالك التنفسية العلوية والسفلية من الرئيسيات التجريبية في أول يومين بعد الإصابة الفيروسية بعد ذلك ، انخفض الحمل الفيروسي بسرعة ، ولم يتم اكتشاف النشاط الفيروسي بعد 7 أيام من الإصابة.

من المتوقع أن توفر هذه النتائج رؤى جديدة فيما يتعلق بالتحديات التشخيصية المرتبطة باختبار إيجابي كاذب ، أي نتيجة إيجابية لاختبار PCR من أجل عدم ظهور الأعراض.