شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تزعم: أثار كورونا طويلة المدى ستصيب صحة وشيخوخة الأجيال القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

زعم علماء أنه بحلول نهاية عام 2020، يمكن أن يولد ما يقرب من 300ألف طفل لأمهات مصابات بفيروس كورونا، حيث كشفت الدراسة التي نُشرت في مجلة الأصول التنموية للصحة والأمراض، أن التعرض لفيروس كورونا يمكن أن يشكل خطرًا على صحة وشيخوخة الأجنة الذين لم يولدوا بعد.

وقال مؤلفو الدراسة من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة: "سيولد ملايين آخرون في أسرعانت من ضغوط هائلة واضطراب بسبب الوباء حتى لو لم يصابوا هم أنفسهم".

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS في حين أن الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا على الرضع لم تظهر بعد، يمكن للباحثين العثور على بعض الأفكار من الماضي ، بما في ذلك جائحة إنفلونزا 1918 وأمراض فيروس كورونا السابقة مثل السارس في عام 2002 .

وقال مؤلف الدراسة كاليب فينش من جامعة جنوب كاليفورنيا: "كان لوباء إنفلونزا عام 1918 آثار طويلة المدى على المجموعة المعرضة في الرحم ، والتي عانت من وفيات البالغين في وقت مبكر والمزيد من مرض السكري وأمراض القلب الإقفارية والاكتئاب بعد سن الخمسين".

وأضاف فينش: "من الممكن أن يكون لوباء فيروس كورونا أيضًا آثار طويلة المدى على المجموعة التي كانت في الرحم أثناء الوباء ، من التعرض لعدوى الأمهات أو إجهاد البيئة الوبائية".

Advertisements

فيمكن أن تؤثر العدوى الفيروسية للأم على الأجنة من خلال مسارات متعددة ، من الانتقال المباشر عبر المشيمة إلى الاستجابات الالتهابية التي تزعج عملية التمثيل الغذائي داخل الرحم وتؤثر سلبًا على النمو.

في حين يبدو أن الانتقال المباشر للفيروس من الأم إلى الجنين والعيوب الخلقية الحادة كان نادرًا أثناء تفشي فيروس كورونا السابق ، كانت هناك زيادات في الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة خلال تفشي إنفلونزا السارس 2002 و 2009 H1N1 ، وهي عواقب محتملة لزيادة التهاب.

في حين أن الدراسات حول فيروس كورونا والحمل لا تزال في مراحلها الأولى ، فقد كانت هناك بالفعل بعض النتائج المقلقة التي تستحق نظرة فاحصة في الدراسات الجارية ، كما كتب المؤلفون.

قد ترتبط المعدلات المتزايدة للولادة المبكرة بالعدوى الأمومية لكورونا، وتشير دراسات أخرى إلى أن المرض الوخيم يرتبط بارتفاع مخاطر ولادة جنين ميت، والأخطار المحتملة الأخرى، بما في ذلك زيادة خطرالإصابة بجلطات الدم الناتجة عن الحمل وفيروس كورونا الحاد، تحتاج أيضًا إلى مزيد من الدراسة.