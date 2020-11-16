شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا الروسى للهند لإجراء التجارب عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير لصحيفة TIME NOW NEWS الهندية عن وصول الدفعة الأولى من لقاح Sputnik V الروسى لفيروس كورونا إلى كلية الطب كانبور بالهند لإجراء تجارب المرحلة الثانية والثالثة من التجارب السريرية البشرية للقاح الأسبوع المقبل.

ووفقا للتقرير فإن قرار إجراء التجارب السريرية البشرية للقاح اتخذ بعد أن حصلت مختبرات دكتور ريدي على موافقة من المراقب العام للأدوية في الهند في هذا الصدد، وقال مدير الكلية R B Kamal إن التجارب السريرية البشرية للقاح ستبدأ الأسبوع المقبل.

وأكد مدير كلية الطب انه سيتم تسجيل ما يصل إلى 180 متطوعًا للتجارب، و سيحدد رئيس قسم الأبحاث سوراب أغاروال جرعة اللقاح التي سيتم إعطاؤها سيتم إعطاء جرعة واحدة وسيتم مراقبة حالة المتطوعين لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى جرعات إضافية أو لا، مضيفا إنه سيتم فحص العناصر الحيوية للمتطوعين وحالتهم بشكل دوري وسيتم تحليل البيانات لتحديد ما إذا كان اللقاح ناجحًا أم لا.

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وقال إن تأثير اللقاح على المتطوعين سيتم دراسته لمدة سبعة أشهر بعد إعطائه مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات خلال فترة 21 يومًا، بعد مراقبة آثار اللقاح لمدة شهر، سيتم إبلاغ الأجهزة المعنيه بنتائج التجربة وبعد ذلك ستتخذ القرار وفقًا لذلك.

في سبتمبر، دخل الدكتورريدي وصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) ، صندوق الثروة السيادي الروسي، في شراكة لإجراء تجارب سريرية للقاح Sputnik V وتوزيعه في الهند، كجزء من الشراكة ، يجب على صندوق الاستثمار الروسى توفير 100 مليون جرعة من اللقاح بناءً على موافقة الجهات التنظيمية في الهند.

في 11 أغسطس ، تم تسجيل لقاح Sputnik V من قبل وزارة الصحة الروسية وأصبح أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا بناءً على منصة ناقلات الفيروس الغدي البشري.