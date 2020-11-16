شكرا لقرائتكم خبر عن موردنا الأمريكية بصدد إعلان نتائج تجارب لقاح كورونا خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مودرنا الأمريكية أنها بصدد اعلان نتائج أول بيانات التحليل المؤقتة من المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح تجريبي لفيروس كورونا في الأيام المقبلة خاصة بعد ان أكملت استحقاق الحالة للتحليل المؤقت الأول من دراسة كورونا للمرحلة الثالثة والتي ستوضح ما إذا كان لقاحها المرشح فعالًا ضد الفيروس من عدمه.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS يتم تطوير لقاح موديرنا، مثل لقاح فايزر، باستخدام تقنية mRNA يتوقع الخبراء أن لقاح mRNA الذى تنتجه شركة لمودرنا ، mRNA-1273 ، سيكون أيضًا فعالًا للغاية ضد فيروس كورونا

جاء هذا التطور بعد أيام من إعلان شركة الأدوية الأمريكية الأخرى فايزر وشريكتها الألمانية BioNTech أنه تم العثور على لقاح مرشح قائم على mRNA ، BNT162b2 ، ليكون فعالًا بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من فيروس كورونا.

قال الدكتور أنتوني فوسي ، كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إن الولايات المتحدة قد تبدأ في تقديم اللقاح للمجموعات ذات الأولوية في نهاية ديسمبر

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في الآونة الأخيرة ، أعلنت شركة مودرنا أن Swissmedic بدأت في مراجعة متجددة للقاح فيروس كورونا بناءً على التحليل المؤقت الإيجابي لتجربة المرحلة الأولى ودراسة التحدي الفيروسي قبل السريري تسمح عملية المراجعة المتجددة لـ Swissmedic بمراجعة البيانات من التجارب السريرية الجارية بمجرد توفرها ، مما يقلل من وقت الترخيص مع الحفاظ على المعايير العالية المعتادة للسلامة والفعالية والجودة.

وقال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا: "إننا نتطلع إلى المراجعة الأولى المتوقعة لبيانات الفعالية المؤقتة لدينا من بيانات المرحلة 3 الخاصة بنا".

أظهرت النتائج الأولية من دراسة المرحلة الأولى أن لقاح mRNA-1273 من مودرنا كان جيدًا بشكل عام في جميع الفئات العمرية وأدى إلى استجابات مناعية سريعة وقوية ضد فيروس كورونا تتم دراسة اللقاح حاليًا في المرحلة 3 العشوائية ، 1: 1 تجربة مضبوطة تضم 30 ألف مشارك بمستوى جرعة 100 ميكروجرام في الولايات المتحدة.