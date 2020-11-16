نصائح للحامل البكر في الشهور الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 نوفمبر 2020 03:45 مساءً - أنت حامل للمرة الأولى، ومع الفرحة العارمة التي ملأت بيتك الصغير فأنت بحاجة للمزيد من النصائح في الأشهر الأولى من الحمل، ويجب أن تأخذي بها لأنك تمرين بمرحلة جديدة وانتقالية في حياتك، وعليك العناية بنفسك وبجنينك، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" هذه النصائح من خلال اللقاء مع الدكتورة راندا أبو زيد، إختصاصية النساء والولادة كالآتي. التأكد من فحوصات الحمل لا تكفي الأعراض للتأكد من الحمل يجب على الحامل للمرة الأولى أن تتأكد من نسبة هرمون الحمل، فهناك حالات ترتفع نسبة الهرمون بصورة غير طبيعية مما يعني وجود حمل خارج الرحم مثلاُ، ويجب أن تخضع الحامل للتصوير بالسونار.

وفي أحيان أخرى يتم إجراء الفحص عن طريق الدم لإثبات وجود الحمل، وليس عن طريق البول فقط.

ويجب أن يتم التصوير بالسونار ولكن ليس أكثر من مرة واحدة في الشهر للاطمئنان على الجنين، لأن زيادة التصوير تؤثر على حجم المولود. التغذية السليمة المتكاملة احرصي على العصائر الطبيعية يجب أن تهتم الحامل بتغذيتها تغذية متوازنة فلا تكتفي بالأكلات التي تشعر أنها ترغب بها لتقليل القيء والغثيان مثل السناكس لأنها غير شاملة لمحتوى غذائي جيد.

يجب أن تحصل على الغذاء المحتوي على كمية كبيرة من الألياف.

ويجب أن تحصل على جرعات من حمض الفوليك في الشهور الأولى خصوصاً لأنها تقلل الغثيان وتشوهات الجنين.

كما يجب عليها عدم تناول أي عصائر مصنعة، وكذلك اللحوم المصنعة المضاف لها المواد الحافظة والألوان الصناعية.

يجب أن تحرص على حصتها اليومية من البروتين المفيد لنمو الجنين وتكوين دماغه.

والحصول على الأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل الكبدة والخضروات الداكنة، وكذلك الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات.

ويجب ان تحصل على حصتها الأسبوعية من المأكولات البحرية مثل الأسماك.

شرب كمية مناسبة من الماء لكي لا تصاب بالأملاح في البول، ولأن الماء يقلل من شعورها بالتعب والارهاق. الراحة والنوم الليلي من الطبيعي أن تنتابك نوبات النوم المتقطع يفضل عدم السهر بالنسبة للحامل في الشهور الاولى لانه يزيد من القلق والتوتر النفسي.

النوم الليل المتواصل يفيد نمو الجنين بصورة طبيعية.

ويفضل خلال النهار أن تحصلي على ساعات من النوم والراحة.

تجنبي حمل الأشياء الثقيلة أو إزاحتها.

كما يجب عدم ممارسة الرياضات العنيفة والغير مسموح بها للحوامل.

تشعر الحامل برغبة في النوم المتقطع، وتنام في أي مكان في البيت أو العمل وذلك بسبب تغيرات هرمونية تحدث لها في الأشهر الأولى من الحمل.

في حال زادت رغبتها في النوم فيجب إجراء فحصاً للسكر في الدم. والآن عزيزتي الحامل هل لديك أسئلة حول ما يهم الحامل البكر في الشهور الأولى لكي تتركيها في المربع أدناه وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365؟

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