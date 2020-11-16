أسباب الجوع المستمر عند الحامل..سؤل وجواب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 نوفمبر 2020 03:45 مساءً -

كثيراً ما تشعر المرأة خلال فترة حملها بالجوع المستمر، وعلى النقيض تصاب أخريات بضعف الشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام والضعف العام، والسؤال :ما هي أسباب هذا الشعور؟ وما هو الطعام الصحي الذي ينبغي على الحامل تناوله حتى لا تشعر بالجوع؟ معنا خبيرة التغذية الدكتورة نهى ياسين للتوضيح

حامل وشعور شديد بالجوع

معلومات طبية تهمك

تحتاج الحامل إلى 300 سعره حرارية

تختلف أسباب الجوع المستمر أثناء الحمل من حامل إلى أخرى، اعتماداً على النظام الغذائي الذي يتم إتباعه، ومدى تنوعه وعدد الوجبات وكميتها

في الثلث الثاني والثالث من الحمل، تحتاج الحامل إلى زيادة السعرات الحرارية بنحو 15 في المائة لتوفير احتياجاتها الغذائية واحتياجات طفلها

إذا كانت تستهلك عادة 2000 سعره حرارية وتحافظ على وزنها، فستحتاج إلى 300 سعره حرارية إضافية في الثلث الثاني والثالث

متى تشعر الحامل بالجوع المستمر؟

الشعور بالجوع أحد أعراض الحمل

في الشهور الثلاثة الأولى تشعر المرأة بالغثيان والحموضة، وأحياناً القيء الشديد، فلا مجال للشعور بالجوع الشديد

بل تشعر في كثير من الأوقات بعدم الرغبة في تناول الطعام، ولكن هناك نساء أخريات يشعرن بالجوع كأحد أعراض الحمل المبكرة

مع دخول الثلث الثاني من الحمل يبدأ الشعور بالجوع يظهر شيئاً فشيئاً فتربط الحامل هذا الإحساس بكونه أحد علامات الحمل

تتهافت الحامل على الطعام بداية من السابع

ومع دخول الحامل في الثلث الأخير من الحمل بداية من الشهر السابع وحتى نهاية الحمل تتهافت الحامل على الطعام والشراب

والنتيجة: يزداد وزن الجنين والحامل بصورة مضاعفة خلال تلك الفترة وبخاصة في الشهر التاسع

حيث تقدر كمية الزيادة في وزن الجنين بنحو ٢٠٠ جرام في الأسبوع الواحد

ماذا تفعل الحامل عند الشعور بالجوع؟

حاولي شرب الماء بكميات كبيرة

حاولي شرب الماء بكميات كبيرة لتساعدك في القضاء على الشعور بالجوع، أحياناً يترجم المخ إشارات الحاجة لشرب الماء إلى شعور بالجوع

تناولِي الخبز الأسمر المخبوز من القمح الكامل؛ لأنه مفيد جداً ويُشعرك بالشبع

الشوفان والبليلة ورقائق الذرة والحبوب الكاملة والسلمون كلها أكلات تساعدك في عدم الشعور بالجوع

استبدلي بالوجبات السريعة وجباتٍ متنوعةً وعاليةَ القيمةِ الغذائيةِ، تحتوي على النشويات والبروتين والفيتامينات والدهون النافعة والأملاح والمعادن

احترسي من شرب القهوة والشاي والكولا، واستبدلي بها شربَعصائر طبيعية من دون سكر، معدة في المنزل وطازجة

قسمي الوجبات الرئيسية الثلاث لعدد أكثر من الوجبات، كل منها تحتوي على كمية قليلة من الطعام

تناولِي منتجات الألبان الطبيعية والمبسترة على أن تكون طازجة، وابتعدي عن الألبان مجهولة المصدر، والأفضل أن تكون منزوعة الدسم

استبدلي بالمقرمشات والشيبس الذي يزيد الوزن، حباتٍ من المكسرات، أو طبقاً من سلطة الفواكه أو الخضراوات.

ماهي الآثار السلبية لتناول الحامل الطعام بزيادة؟

زيادة الوزن تعني زيادة الدهون على الكبد

أولاً: زيادة الوزن تؤثر بالسلب على عضلات الحوض، وعضلات الرجل، والفقرات القطنية والعجزية أسفل الظهر، مؤثراً على الغضاريف

ثانياً: ارتفاع الكولسترول في الدم، وترسب الدهون على الأوعية الدموية مسبباً انسدادها، وهذا يؤثر على صحة القلب

زيادة الوزن تعني زيادة الدهون حول الكبد وعلى أجزاء أخرى من الجسم، إضافة إلى مزيد من علامات تمدد الجلد والتي تشوه جمال البشرة والجلد

الوزن الزائد يعطل حركتك، مما يؤثر على احتمالية الولادة الطبيعية، ويعرضك لمخاطر إجراء العمليات القيصرية وآثارها الجانبية

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أسباب الجوع المستمر أثناء الحمل

الوحام يسبب الجوع الشديد

وهو ما يحدث في بعض الأحيان؛ حيث تعاني النساء أثناء الحمل من الشعور بالجوع باستمرار، وعدم الوصول للإحساس بالشبع نهائياً

وأحياناً يصاحبها الرغبة في تناول أغرب أنواع الطعام، وهذا يرجع للوحام الذي تشعر به بعض الحوامل

ومن الناحية الطبية تشعر المرأة بالجوع الشديد في الثلث الثاني من الحمل؛ لأن هذا هو الوقت الذي ينتهي فيه غثيان الصباح

وعادة ما تبدأ آلام الجوع وتستمر مع المرأة حتى تعوض ما فقده الجسم في الشهور الأولى، وتتمكن من استعادة وزنها الطبيعي

يأتي الجوع الشديد نتيجة لارتفاع مستويات هرمون البروجسترون في الجسم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل

تشعر الحامل بالجوع الشديد بعد القيء

عادة تشعر المرأة بعد القيء بألم مفاجئ والإحساس بـالجوع بسبب إفراغ المعدة من الطعام نتيجة للقيء ..أحياناً أخرى يكون سبب الجوع أثناء الحمل خاصة بعد القيء هو عدم احتواء الجسم على السعرات الحرارية التي فقدها أثناء القيء

من أشهر أسباب الجوع أثناء الحمل هو احتياج الطفل للتغذية حتى ينمو داخل بطن الأم

المستويات المرتفعة من الدم عند الحامل، تحتاج إلى سعرات حرارية للحفاظ على نفسها، وهذا يسبب الجوع الشديد والرغبة في الطعام

أحياناً كثيرة تعاني العديد من النساء من الجوع في وقت متأخر من الليل، وهذا يزول عادة في نهاية الثلث الثاني من الحمل وهو أمر طبيعي جداً

يكون الجوع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وخلال نهاية الثلث الثاني بسبب إنتاج الحليب، حيث يستعد الجسم للرضاعة

هل هناك أنواع خاصة من الأطعمة على الحامل تناولها للحدّ من الجوع المستمر؟

أطعمة تتناولها الحامل لتحد من الجوع المستمر

الحبوب الكاملة: وتحتوي على حمض الفوليك والحديد والألياف الغذائية بكميات أكثر من الخبز والأرز الأبيض الفول والفاصوليا: وجميع أنواع الفاصوليا المختلفة والغنية بالألياف والبروتين، والتي تعدّ مصادر جيدة للعناصر الغذائية الرئيسة، مثل الحديد وحمض الفوليك والكالسيوم والزنك المهمّة جداً للحامل سمك السلمون: والذي هو مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الذهنية والفيتامينات والمعادن، ويتميّز سمك السلمون عن غيره من الأسماك بمحتواه القليل لمعدن الزئبق

على الحامل الانتباه إلى نوعية الطعام

4-البيض والألبان قليلة الدسم: وذلك لغناهما بالكالسيوم الضروري لنمو عظام الجنين والحفاظ على صحة عظام الأم، ونظراً لمحتوى البيض العالي بالبروتينات والأحماض الأمينية الأساسية

5-يجب على الحامل الانتباه إلى نوعية الطعام الذي تتناوله عند الشعور بالجوع؛ لأن زيادة الوزن أثناء الحمل تزيد من خطر الإصابة بسكري الحمل وارتفاع ضغط الدم

6-ويمكن أن يؤدّي إلى تفاقم المضايقات الناجمة عن الحمل مثل آلام الظهر والتعب وتشنجات الساق

7-ويمكن أن يؤدّي سكر الحمل أيضاً إلى زيادة احتمالية إجراء عملية قيصرية أثناء الولادة نتيجة لزيادة وزن الطفل وبعد أن أصبح كبيراً جداً، بحيث لا يستطيع المرور بأمان عبر قناة الولادة

والآن عزيزتي الحامل، هل لديك استفسارات حول أسباب الجوع الشديد الذي تشعر به الحامل؟ هل لديك تجربة خاصة؟ اكتبيها لنا في المربع أدناه وسوف يعلق عليها خبراء الخليج 365.