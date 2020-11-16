فوائد القهوة العربية لصحتك عديدة، فهي غنية بمضادات الأكسدة وتقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري، بالإضافة إلى فوائدها في علاج الخرف والزهايمر.

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1 – فوائد القهوة العربية للتخسيس

اشربي القهوة العربية بقدر ما تريدين؛ لأن القهوة العربية تكاد تكون خالية من أي سعرات حرارية.

تحفز القهوة الناس على الحركة والنشاط وحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع. تعمل الطبيعة المنشطة للكافيين على تسريع عملية التمثيل الغذائي في الجسم بنسبة 11٪ تقريبًا وتزيد من حرق السعرات الحرارية.

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2- فوائد القهوة العربية لمحاربة العدوى

من أهم فوائد القهوة العربية أنها تحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين إي الذي يساعد في تقليل مخاطر العدوى والأمراض.

3 - فوائد القهوة العربية للبقاء رطبة

فائدة أخرى مهمة للقهوة العربية وهي المساعدة في الحفاظ على رطوبتك . القهوة العربية 95٪ ماء.

4- يحتوي على مادة الكافيين أقل من حبوب البن

لا تقلقي من الانغماس في فنجان من القهوة في وقت متأخر من الليل، حيث إن نسبة الكافيين في القهوة العربية أقل بكثير من القهوة العادية. في الواقع، نظرًا لقلة كمية الكافيين، فهذا يعني أنها صحية أكثر من القهوة السوداء العادية.

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5 - فوائد القهوة العربية ومخاطر الإصابة بمرض السكري

للإضافة إلى فوائد القهوة العربية، فقد ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري والسرطان.

فوائد الصحية للقهوة العربية

تحتوي حبوب البن على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامينات عائلة ب، بما في ذلك الريبوفلافين وحمض البانتوثنيك والنياسين، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى مثل البوتاسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم. ربما الأهم من ذلك أنها تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين، والتي لها مجموعة واسعة من الفوائد الصحية عند تناولها باعتدال وفي الأوقات المناسبة خلال اليوم.

فوائد صحية للقهوة العربية وتحسين الإدراك

من المعروف على نطاق واسع أن القهوة تساعد في زيادة تركيزك الذهني وزيادة الانتباه عن طريق تحفيز الدماغ بالكافيين.

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تمنع مرض الزهايمر والخرف

أظهرت الدراسات أن كبار السن الذين يستهلكون القهوة بشكل منتظم ومعتدل هم أقل عرضة بنسبة 65٪ للإصابة بمرض الزهايمر والخرف.

تقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون

يساعد الاستهلاك المنتظم للقهوة على تقليل فرص الإصابة بمرض باركنسون. تشير الأبحاث إلى أن الكافيين له تأثير وقائي على الجهاز العصبي، مما يساعد في النهاية في منع المرض.

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فوائد الصحية للقهوة العربية وتحسن صحة القلب

كشفت الأبحاث أن من يشربون القهوة بانتظام يمكن أن يقللوا من خطر الإصابة بالسكتة القلبية.