موديرنا تتحدى فايزر بلقاح ضد كورونا فعال بنسبة 94,5%

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة "موديرنا" الأمريكية إن لقاحها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فعال بنسبة 94,5%.

وأعلنت شركة الأدوية الأمريكية أن التحليل المبكر لنتائج اختبارات لقاحها ضد فيروس كورونا تشير إلى أن فعاليته بلغت 94,5%، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.

وقال الرئيس التنفيذي لموديرنا، ستيفان بانسيل: "أعطانا هذا التحليل المؤقت الإيجابي لدراستنا من المرحلة الثالثة أول إثبات سريري بأن لقاحنا قادر على منع الإصابة بمرض كوفيد-19، بما في ذلك المرض الشديد".

وكانت شركتا "فايزر" الأمريكية لصناعة الأدوية و"بيونتك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، أعلنتا نجاح لقاحهما التجريبي، بفاعلية تجاوزت 90% في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد اختباره على 43 ألف متطوع من 6 دول.

