كورونا خطر على الذكور.. يستهدف أعضاء حساسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصل باحثون من جامعة ميامي في الولايات المتحدة إلى جزء من السبب وراء إصابة الرجال ووفاتهم بكوفيد-19 أكثر من النساء.

وبحسب دراسة حديثة، قال الباحثون الأمريكيون إن فيروس كورونا المستجد يغزو الخصيتين لدى بعض الرجال.



وذكر الموقع الخاص بقناة "كيه إكس إيه إن" الأمريكية أن الباحثين قاموا بفحص خصى رجال ماتوا بسبب كورونا المستجد، ووجدوا أن الفيروس موجود بالفعل داخل أعضائهم التناسلية، لكن ما أثار دهشتهم أكثر، أنهم عندما قاموا بفحص خصى المتعافين، وجدوا أن الفيروس لا يزال موجودا فيها.

يقول د. رانجيث راماسامي من جامعة ميامي: "لقد فوجئنا كثيرا بهذه النتائج"، مضيفا أنهم قاموا باختبار رجل بعد تعافيه من العدوى، وسلبية نتيجة فحص "كوفيد- 19"، اكتشفوا أن الفيروس لا يزال داخل الخصيتين.

وأوضح الباحثون أن هذه النتيجة ربما تفسر سبب معاناة 10 إلى 20% من الرجال المصابين بـ"كوفيد- 19"، من ألم في الخصى، وأشاروا إلى أن الدراسات المستقبلية ستحدد ما إذا كان فيروس كورونا المستجد يؤثر على خصوبة الرجال.

وعما إذا كان فيروس كورونا المستجد ينتقل عن طريق العلاقة الجنسية، قال "راماسامي" إنه حتى الآن لم يتم التحقق من صحة ذلك، لكن حقيقة أن الفيروس موجود في الخصيتين يلمح بأنه يمكن أن يدخل في السائل المنوي ومن ثم ينتقل عبر العلاقة الجنسية، لكن لا نزال في حاجة إلى مزيد من الدراسات.

ونصح "راماسامي" المصابين من الرجال الذين لم ينجبوا أطفال بعد ويعانون من آلام في الخصى ويرغبون في الإنجاب مستقبلا، بضرورة زيارة طبيب مسالك بولية للتحقق من عدد الحيوانات المنوية لديهم والتأكد من أنها صحية وقابلة للحياة.