الموجة الثالثة لكورونا بالهند تتجاوز مرحلة الذروة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال كبير مسؤولي الصحة في مدينة نيودلهي بالهند إن أحدث موجة من الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة الهندية تجاوزت ذروتها.

وذكر أن الموجة التي أودت بحياة المئات وزاد خلالها عدد من دخلوا وحدات الرعاية المركزة، تجاوزت ذروتها، رافضا المخاوف من إعادة فرض إجراءات العزل العام.

وأوضح ساتيندار جاين، وزير الصحة في حكومة المدينة، لوكالة أنباء آسيا الدولية: "يمكنني أن أؤكد لكم أن الذروة قد ولت وأن عدد الحالات سينخفض ببطء الآن"، مشيرا إلى تراجع معدل الإصابات في المدينة.







وشهدت نيودلهي زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد هذا الشهر، وهو ما وصفته السلطات بالموجة الثالثة التي أودت بحياة ما يزيد على 600 مريض الأسبوع الماضي، حتى مع تراجع عدد المصابين في أنحاء أخرى من البلاد.

وسجلت الهند ما يربو على 8.8 مليون حالة إصابة مؤكدة، وهو ثاني أعلى مستوى في العالم بعد الولايات المتحدة، لكن عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة انخفض منذ ذروته في منتصف سبتمبر/ أيلول. كما بلغ إجمالي وفيات الفيروس لديها 129635 حالة، وسجلت وزارة الصحة الاتحادية 30548 إصابة جديدة، الإثنين.

وفي دلهي، قال جاين إنه "لا توجد فرصة" لفرض إجراءات عزل عام من جديد، حتى مع تجهيز السلطات للمئات من أسرة العناية المركزة الإضافية وزيادة عدد الفحوص اليومية للكشف عن الفيروس إلى ما يزيد على 100000.



