أطعمة تقاوم الإنفلونزا في الشتاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع دخول موسم الشتاء وانخفاض درجة حرارة الجو، يعاني الكثيرون من مشكلات صحية عديدة، من بينها الرشح أو الإنفلونزا .

وهذه المشكلة التي تعد عرضا من أعراض الزكام قد تستمر لدى البعض طوال الطقس البارد، وآخرون تصيبهم مرة واحدة فقط، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية.

ولمواجهة هذه المشكلة، قدمّت اختصاصية التغذية ماريال منصور قائمة بمأكولات ينصح بتناولها للوقاية من الرشح.

الخضراوات بمختلف ألوانها

تحتوي على مضادات أكسدة تعزز الجهاز المناعة، وبالتالي، تحمي من الأمراض.





الحمضيات

يساعد فيتامين "سي" في الوقاية من أمراض الرشح أو الإنفلونزا، كما يساعد في تقصير مدة المرض وشدته.





الأطعمة المخمّرة

تحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا تعمل على الحماية من الأمراض، التي تقوّي جهاز المناعة، وتحفز خلايا الدم البيضاء على مقاومة المرض.

وتوجد هذه الكائنات النافعة، أي البروبيوتيك، في اللبن والحليب وبعض الأجبان.





الأسماك

غنيّة بالأميجا 3 الدهنية، التي تقلّل من الالتهابات وتحمي من نزلات البرد، وتساعد خلايا الدم البيضاء في إنتاج البروتينات لمحاربة الإنفلونزا.





المكسرات

غنية بمضادات الأكسدة وبمعدن السيلينيوم والزنك، وبذلك تقوّي جهاز المناعة وتقاوم البكتيريا والفيروسات ومنها الإنفلونزا والرشح.





الفطر

يحتوي على مادة بيتا غلوكان التي تساعد في مقاومة العدوى وزيادة نشاط كريات الدم البيضاء.





الكركم: من أهم فوائده أنه مضاد للالتهابات ويساعد في محاربة البرد والزكام.