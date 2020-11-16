شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تجارب المرحلة النهائية للقاح كورونا جونسون آند جونسون ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق اليوم الاثنين في بريطانيا تجارب المرحلة النهائية للقاح تجريبي لفيروس كورونا يتم تطويره من قبل شركة الأدوية Janssen ، وهي شركة تابعة لشركة حيث سيبدأ العلماء في تجنيد حوالي 6 آلاف شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة لإجراء التجربة التي تستغرق 12 شهرًا.

ووفق تقرير لصحيفة TIME NOW NEWS، قال الدكتور ساول فاوست ، الذي يساعد في قيادة الدراسة ، إن البحث سيبدأ أولاً في بريطانيا ولكنه يهدف إلى تجنيد ما مجموعه 30 ألف شخص في ست دول حول العالم، تستخدم الحقنة فيروسًا باردًا غير ضار لإيصال بروتين سبايك من فيروس كورونا إلى الجسم ، والذي يأمل العلماء أن يحفز استجابة مناعية.

وأشار فاوست إن الأخبار الواردة من شركة Pfizer وشريكتها الألمانية BioNTech الأسبوع الماضي أن لقاحهم يبدو فعالاً بنسبة 90٪ وفقًا للبيانات الأولية كان بمثابة دفعة مرحب بها لأبحاثهم.

وأكد فاوست، أستاذ مناعة الأطفال والأمراض المعدية بجامعة ساوثهامبتون، في تصريحات صحفية: "إنه لأخبار رائعة أن اللقاحات التي تستهدف بروتين سبايك يمكن أن تمنع الإصابة بفيروس كورونا"، مضيفا: "نحن لا نعرف كيف سيتصرف كل من هذه اللقاحات وأيها سيولد مناعة أفضل على المدى القصير والطويل".

وأشار فاوست إن نصف الأشخاص في الدراسة البريطانية الجديدة سيحصلون على لقاح وهمي من محلول ملحي، مؤكدا أن الباحثين يأملون في تجنيد أشخاص من المجموعات المتضررة بشكل غير متناسب من فيروس كورونا، بما في ذلك كبار السن والأقليات العرقية.

لقاح Jannsen هو أحد اللقاحات التجريبية الستة لفيروس كورونا التي طلبتها بريطانيا كجزء من مخزون 350 مليون جرعة مخطط له.