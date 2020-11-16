اسرع طرق نحت الجسم برجيم التوست والعسل 

تبحث كل النساء اللواتي يعانين من الوزن الزائد عن اسرع طرق نحت الجسم. ويأتي هذا بعد تجربة الكثير من الحميات التي تساعد على الحصول على النتيجة المطلوبة خلال مدة طويلة او اخرى قاسية يمكن ان تتم بعدها استعادة الوزن. وما لا تعرفه الكثيرات هو انه يمكن تطبيق برامج بعض الحميات الموقتة ان يساهم في انقاص الوزن ونسف الدهون التي تتجمع في مناطق مختلفة. ومنها على سبيل المثال رجيم التوست والعسل الذي يمكن الاعتماد عليه من اجل التخسيس ونحت الجسم في اسبوع واحد.

برنامج رجيم التوست والعسل



يعتبر هذا الرجيم من طرق التخسيس ونحت الجسم الفعالة جداً. وهو يقوم على تطبيق برنامج خاص لمدة لا تزيد على 7 ايام.

اليوم الاول



الفطور. قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص المصنوع من الخبز الكامل مع ملعقة عسل صغيرة، بيضة مسلوقة واحدة، كوب من القهوة او الشاي من دون سكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم او السمك المشوي من دون مواد دهنية، طبق سلطة متوسط الحجم.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة مع ملعقة صغيرة من العسل، كوب من الزبادي غير المحلى، طبق من الخضار المطهوة على البخار.

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اليوم الثاني

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الفطور. قطعة من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة مع معلقة وسط من العسل، قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم او من اللبن الزبادي غير المحلى، كوب حليب خفيف الدسم.

الغداء. طبق من السلطة مع الخيار والطماطم، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة مع القليل من العسل، كوب من الزبادي غير المحلى، طبق من السلطة، قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم.

اليوم الثالث

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الفطور. قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة مع ملعقة صغيرة من العسل، كوب من الزبادي غير المحلى، كوب من القهوة الخالية من السكر، 3 حبات تمر او قبضة مكسرات نيئة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق من سلطة الخضار.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص المصنوع من القمح الكامل مع القليل من العسل، بيضة مسلوقة واحدة، كوب من الزبادي مع الفواكه كتحلية.

اليوم الرابع



الفطور. قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة مع العسل، قطعة من الجبنة قليلة الدسم، كوب من الشاي من دون سكر.

الغداء. طبق سلطة مع صلصة خفيفة تحتوي على زيت الزيتون وعصير الليمون، 3 بيضات مسلوقة، طبق شوربة غير دسمة.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص مع القليل من العسل، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى.

اليوم الخامس



الفطور. قطعة من التوست الاسمر المحمص مع ملعقة متوسطة من العسل، قطعة صغيرة من الجبنة البيضاء قليلة الدسم، كوب من عصير البرتقال.

الغداء. طبق من الخضار المطهوة على البخار، قطعة متوسطة الحجم من اللحم او الدجاج او السمك المشوي.

العشاء. كوب من الزبادي غير المحلى او قطعة من الجبنة قليلة الدسم او بيضة مسلوقة، قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة.

اليوم السادس

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الفطور. قطعة من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة مع ملعقة وسط من العسل، قطعة من جبنة قريش خفيفة الدسم، كوب قهوة او شاي غير محلى.

الغداء. طبق من السلطة، طبق يخنة من دون زيت، قطعة صغيرة من اللحم المشوي من دون دهون.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص مع القليل من العسل، كوب من الزبادي الخالي من السكر مع الفواكه الحمراء.

اليوم السابع



الفطور. قطعة من التوست المحمص مع ملعقة وسط من العسل، كوب من الزبادي غيرالمحلى، كوب من القهوة من دون سكر.

الغداء. قطعة من فيليه السمك المشوي، طبق من سلطة الخضار.

العشاء. قطعة من الخبز المحمص متوسطة الحجم مع ملعقة صغيرة من العسل وكوب من الزبادي غير المحلى. وبعد الانتهاء من هذا الرجيم يمكن ملاحظة انه تم التوصل الى نتيجة التخسيس ونحت الجسم من دون الشعور بالحرمان.